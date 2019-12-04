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Культура
2019-12-04T01:41+0300
https://ria.ru/20191204/1561936945.html
Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
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РИА Новости

Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару

01:38 04.12.2019 (обновлено: 01:41 04.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал сообщения о размере гонорара Софии Ротару на новогодних корпоративах в России, заявив, что он "абсолютно невысокий".
Ранее генеральный менеджер одного из столичных агентств рассказал СМИ, что гонорар певицы на декабрьских корпоративах в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Певица София Ротару
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"Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая", - заявил Пригожин.
По его словам, певица, как и другие артисты советской школы, работала "за копейки", не получая дивидендов с продаж своих альбомов.
"И тут возникает абсолютно логичный вопрос: как же так? Ведь музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая все свое время творчеству", - заключил продюсер.
Сообщения о запланированных в России выступлениях Ротару вызвали широкий общественный резонанс, так как в прошлом году певица отменила участие в "Песне года". Так, сенатор Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом для "приезжающих заработать" артистов будут пустые места в зале. При этом в защиту певицы высказались многие ее коллеги, включая Льва Лещенко, Владимира Винокура, Юрия Лозу и Иосифа Пригожина.
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КультураИосиф ПригожинРоссияСофия РотаруОбщество
Популярные комментарии
Ну так пусть ей платят высокие гонорары на Украине и в Молдавии - она ЗАСЛУЖИЛА...их безмерную благодарность
4 декабря, 02:33
НСНаталья Светлова
10000002
А в России ей вообще ничего светить не должно. Бесят уже все эти бравые борцы с Россией агрессором! Когда удобно - клятые москали , а когда гроши на исходе - москали вроде не так уж и кляты
4 декабря, 03:05
СПСанек Патриот
9710002
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