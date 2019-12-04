Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару

Ранее генеральный менеджер одного из столичных агентств рассказал СМИ, что гонорар певицы на декабрьских корпоративах в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

"Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая", - заявил Пригожин.

По его словам, певица, как и другие артисты советской школы, работала "за копейки", не получая дивидендов с продаж своих альбомов.

"И тут возникает абсолютно логичный вопрос: как же так? Ведь музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая все свое время творчеству", - заключил продюсер.