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2019-12-04T01:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561936920.html
Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
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РИА Новости

Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро

01:36 04.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолоток на одном из аукционов
Молоток на одном из аукционов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Картина французского живописца Поля Гогена Te Bourao (II) ("Толстое дерево") ушла с молотка в аукционном доме Artcurial в Париже за сумму в 9,5 миллиона евро, сообщают организаторы торгов.
Эстимейт (предпродажная оценка) работы составлял 5-7 миллионов евро.
"Картина была куплена международным коллекционером, который сообщил, что она останется во Франции", - отмечает аукционный дом.
Полотно размером 73 на 92 сантиметра было создано в 1897 году. Оно относится к большому циклу работ Гогена, которые создавались на Таити и были в 1898 году отправлены в Париж на выставку художника. Выставленная на торги картина была единственной из цикла, остававшейся в частных руках: восемь других заняли свои места в самых крупных собраниях мира, включая Эрмитаж в Санкт-Петербурге и музей Орсэ в Париже. С 2007 до 2017 года Te Bourao (II) выставлялась в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
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КультураПоль ГогенФранцияПариж
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