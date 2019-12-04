Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро

Полотно размером 73 на 92 сантиметра было создано в 1897 году. Оно относится к большому циклу работ Гогена, которые создавались на Таити и были в 1898 году отправлены в Париж на выставку художника. Выставленная на торги картина была единственной из цикла, остававшейся в частных руках: восемь других заняли свои места в самых крупных собраниях мира, включая Эрмитаж в Санкт-Петербурге и музей Орсэ в Париже. С 2007 до 2017 года Te Bourao (II) выставлялась в музее Метрополитен в Нью-Йорке.