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Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
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РИА Новости

Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции

01:34 04.12.2019
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© REUTERS / Bertrand Guay/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке страны.
"Евреи являются частью Франции и создают ее. Те, кто нападают на них, на их могилы - не достойны тех идей, которые разделяет Франция. Антисемитизм - это преступление, и мы будем с ними сражаться - как в Вестоффене, так и везде - до тех пор, пока наши усопшие смогут спать спокойно", - написал французский лидер в Twitter.
Ранее во вторник стало известно, что неизвестные осквернили 107 могил на кладбище в коммуне Вестоффен. Ранее в этот же день антисемитские надписи были обнаружены в коммуне Шафуз-сюр-Зорн, которая также находится в департаменте Нижний Рейн.
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Эммануэль МакронФранцияВ мире
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