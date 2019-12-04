Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции

Ранее во вторник стало известно, что неизвестные осквернили 107 могил на кладбище в коммуне Вестоффен. Ранее в этот же день антисемитские надписи были обнаружены в коммуне Шафуз-сюр-Зорн, которая также находится в департаменте Нижний Рейн.