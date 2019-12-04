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В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
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РИА Новости

В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков

01:16 04.12.2019
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© AP Photo / Jorge SaenzВодопады Игуасу на границе Бразилии с Аргентиной
Водопады Игуасу на границе Бразилии с Аргентиной
© AP Photo / Jorge Saenz
Водопады Игуасу на границе Бразилии с Аргентиной. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 дек - РИА Новости. Правительство Бразилии готовит приватизацию национального парка Игуасу, где расположена часть знаменитого комплекса водопадов, а также двух других парков, следует из указа, опубликованного в официальном журнале страны.
Правительство решило, что национальные парки Ленсойс-Мараньенсис (штат Мараньян, северо-восток), Жерикуакуара (Сеара, северо-восток) и Игуасу (штат Парана, юг) "будут занесены в программу партнерских инвестиций администрации президента республики и включены в Национальную программу денационализации", говорится в указе.
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В документе отмечается, что с банком экономического и социального развития Бразилии (BNDES) могут заключить контракт о подготовке материалов, необходимых для передачи государственной собственности в частные руки.
Согласно данным Министерства туризма, в 2018 году Национальный парк Игуасу был вторым по посещаемости в стране, его превзошел только национальный парк Тижука в Рио-де-Жанейро, где находится знаменитая статуя Христа-Искупителя. Третье место занимал парк Жерикуакуара, расположенный в муниципалитете Жижока-ди-Жерикуакуара на северо-востоке страны.
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БразилияВ мире
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