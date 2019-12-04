В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков

Правительство решило, что национальные парки Ленсойс-Мараньенсис (штат Мараньян, северо-восток), Жерикуакуара (Сеара, северо-восток) и Игуасу (штат Парана, юг) "будут занесены в программу партнерских инвестиций администрации президента республики и включены в Национальную программу денационализации", говорится в указе.

В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента

В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента

В документе отмечается, что с банком экономического и социального развития Бразилии (BNDES) могут заключить контракт о подготовке материалов, необходимых для передачи государственной собственности в частные руки.