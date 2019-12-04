Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T01:06+0300
https://ria.ru/20191204/1561936578.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/75/1555987513_0:299:2977:1974_1036x0_80_0_0_13090376376937e2ebf1351b69d509f1.jpg
РИА Новости

Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию

01:06 04.12.2019
46
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию, заявил глава ведомства Михаил Котюков.
"В этом году у нас только в министерстве обращений за истекший период более 600. Я согласен с тем, что стало меньше, чем было раньше. В лучших университетах, насколько я знаю, справились", - сказал он в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале, отвечая на вопрос о том, возможно ли искоренить коррупцию в вузах.
Котюков добавил, что работа по избавлению от коррупции - "это дорога всегда с двусторонним движением" - со взяточничеством должны бороться как студенты, так и преподаватели. С одной стороны, к взяточничеству должны нетерпимо относиться в самом преподавательском сообществе, а с другой - "студенты должны понимать, что это не есть та практика, которой нужно придерживаться".
Здание Государственной думы Российской Федерации
8 октября, 20:56
В ГД внесли проект о дополнительных программах по противодействию коррупции
020010
Обсудить 0
Михаил КотюковМинистерство образования и науки РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
США намерены поставить Украине дополнительные комплексы Javelin
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на иранском сухогрузе в порту Астрахани
Генконсульство Ирана проверит данные о пожаре на судне в Астрахани
Видеомост Москва – Симферополь о защите прав человека в Крыму
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Снежный циклон на Сахалине
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
Лаборатория
Ученые открыли соединения с гербицидным потенциалом из морского гриба
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил об отсутствии планов создать Совет Китай-НАТО
Китайские пожарные
В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
Промышленные выбросы
В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Кузбассе осудили мужчину, прокатившегося на капоте машины полиции
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ленобласти выделят 1,5 млрд руб на детей, не попавших в детсад
Члены молодежного союза партии Дашнакцутюн, требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна
Требующие отставки министра образования Армении пошли к зданию полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
Лента новостейМолния