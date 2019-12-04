Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию

"В этом году у нас только в министерстве обращений за истекший период более 600. Я согласен с тем, что стало меньше, чем было раньше. В лучших университетах, насколько я знаю, справились", - сказал он в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале, отвечая на вопрос о том, возможно ли искоренить коррупцию в вузах.