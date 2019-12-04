Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию, заявил глава ведомства Михаил Котюков.
"В этом году у нас только в министерстве обращений за истекший период более 600. Я согласен с тем, что стало меньше, чем было раньше. В лучших университетах, насколько я знаю, справились", - сказал он в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале, отвечая на вопрос о том, возможно ли искоренить коррупцию в вузах.
Котюков добавил, что работа по избавлению от коррупции - "это дорога всегда с двусторонним движением" - со взяточничеством должны бороться как студенты, так и преподаватели. С одной стороны, к взяточничеству должны нетерпимо относиться в самом преподавательском сообществе, а с другой - "студенты должны понимать, что это не есть та практика, которой нужно придерживаться".