Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"С января по март европейские коллеги при помощи американских специалистов планируют провести новые испытания парашютной системы спускаемого аппарата ExoMars-2020. По итогам этих испытаний в апреле состоится обзорная двухсторонняя конференция, на которой будут подведены итоги испытаний и принято решение о готовности миссии к запуску. В случае положительного решения аппарат отправят на космодром Байконур для проведения запуска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом ExoMars-2020 запланирован в рамках "астрономического окна" с 26 июля по 13 августа 2020 года. В этом случае аппарат прибудет к Красной планете в марте 2021 года.

Собеседник агентства пояснил, что при благоприятном завершении испытаний парашютной системы ее планируется монтировать на космический аппарат уже на Байконуре. В случае неудачного завершения испытаний на конференции в апреле будет зафиксирована невозможность пуска в обозначенное "стартовое окно", и запуск отложат на два года, когда в очередной раз Земля и Марс будут находиться максимально близко друг к другу.

Ранее сообщалось, что испытания разрабатываемого Европейским космическим агентством парашюта для миссии ExoMars-2020 завершились неудачей. В первом испытании в ткани купола появились разрывы, а во время второго испытания возникли проблемы со стропами, так что макет посадочной станции разбился при посадке. В октябре Роскосмос сообщил, что следующие высотные испытания 15-метрового и 35-метрового парашютов планируется провести в январе-марте 2020 года на полигоне в штате Орегон (США).