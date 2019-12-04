СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата

БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Останки человека нашли в саду на вилле известного телеведущего Гюнтера Яуха в Останки человека нашли в саду на вилле известного телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме неподалеку от Берлина , по каске и боеприпасам установлено, что это советский солдат, сообщил во вторник таблоид Bild

По информации издания, скелет был обнаружен в ходе строительных работ. Он был зарыт в землю примерно на 30 см, состояние костей указывает на то, что человек скончался много лет назад, пишет Bild. В ближайшие дни эксперты изучат останки, чтобы определить время и причину смерти, затем они будут захоронены.

О том, что останки могут принадлежать советскому военнослужащему, заявил таблоиду руководитель подразделения Народного союза по уходу за воинскими захоронениями в федеральной земле Бранденбург Оливер Брайтхаупт, он сообщил, что "в этом нет сомнений".