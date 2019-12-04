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РИА Новости

Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google

00:52 04.12.2019 (обновлено: 01:00 04.12.2019)
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© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Основатели Google контролировали Alphabet после реструктуризации четыре года назад, в ходе которой онлайн-гигант стал подразделением широкого холдинга.
Alphabet укрепилась в последние годы, а ее подразделения, включая Google, работают эффективно в качестве независимых компаний, отмечают основатели.
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"Естественным образом пришло время упростить нашу структуру менеджмента. Мы никогда не собирались удерживать управление в условиях, когда, с нашей точки зрения, есть лучший способ управлять компанией", - пишут Брин и Пейдж.
"Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент. В будущем Сундар (Пичаи) будет генеральным директором и Google, и Alphabet", - сообщили Брин и Пейдж.
По их словам, Пичаи будет отвечать как за руководство Google, так и за инвестиции Alphabet в другие проекты. Сами Брин и Пейдж намерены оставаться акционерами Alphabet и заседать в совете директоров компании, а также "регулярно разговаривать" с Пичаи.
Брин и Пейдж основали Google в 1998 году. Компания стала наиболее популярным интернет-поисковиком и лидером на рынке онлайн-рекламы. В 2015 году основатели преобразовали бизнес, подчинив Google вновь созданному холдингу Alphabet и выделив в отдельные компании под контролем холдинга ряд проектов Google. Оборот Alphabet в 2018 году составил около 134 миллиардов долларов, чистая прибыль достигла почти 31 миллиарда долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.
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GoogleСергей БринЛарри ПейджЭкономика
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