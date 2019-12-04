Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T00:46+0300
https://ria.ru/20191204/1561936304.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156193/27/1561932776_0:116:914:630_1036x0_80_0_0_e1f3155d8a611f92a89e880ceacdb4ba.jpg
РИА Новости

Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ

00:46 04.12.2019
68
© Фото : фото очевидцаОбрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
© Фото : фото очевидца
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предположил, что дом в поселке Яковлево, где взорвался газ, придется сносить.
Информация о происшествии на улице Шаландина в Яковлево поступила спасателям в 20.05 мск. По последним данным, в результате хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали шесть человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Вчера, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
"Вопрос - это где люди будут жить. Эта проблема в течение завтрашнего дня будет решена. Здесь есть несколько вариантов, мы их сейчас все обсудили. Завтра мы узнаем, что делать с этим домом. То ли он подлежит восстановлению, или не подлежит. По всей вероятности, придется строить новый дом, этот сносить", - сказал Савченко.
По предварительной информации, в доме были прописаны 24 человека, 18 человек оперативно эвакуировали. По данным спасателей, еще один человек может находиться под завалами.
200400
Обсудить 0
Обрушение дома в Белгородской областиЕвгений СавченкоБелгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Летающий радар А-50
Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области увеличилось
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
Латвийские школьники и активисты Русского союза Латвии во время акции в защиту русскоязычного образования в Страсбурге, Франция. 4 июля 2018
В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанский губернатор навестил студента, получившего тяжелую травму
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
Белгородский губернатор взял под контроль ситуацию со взрывом газа
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
Обрушенный дом в результате взрыва бытового газа в поселке Пробуждение города Энгельса
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2019 году
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Из-под завалов дома под Белгородом достали женщину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
Лента новостейМолния