Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ

Информация о происшествии на улице Шаландина в Яковлево поступила спасателям в 20.05 мск. По последним данным, в результате хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали шесть человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.

"Вопрос - это где люди будут жить. Эта проблема в течение завтрашнего дня будет решена. Здесь есть несколько вариантов, мы их сейчас все обсудили. Завтра мы узнаем, что делать с этим домом. То ли он подлежит восстановлению, или не подлежит. По всей вероятности, придется строить новый дом, этот сносить", - сказал Савченко.