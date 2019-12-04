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РИА Новости

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2

00:29 04.12.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
АЛМА-АТА, 4 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.
Как говорится в пресс-релизе ДЧС, подземные толчки с эпицентром в 303 километрах от Алма-Аты зафиксированы в 01.38 местного времени в среду (22.38 мск во вторник).
"Магнитуда MPV 5.2. Глубина залегания очага 15 километров", - отмечается в пресс-релизе.
Последствия землетрясения в Албании
Вчера, 14:19
Президент Албании призвал провести расследование после землетрясения
В поселке Капал, расположенном около эпицентра, землетрясение ощущалось силой 4 балла по шкале МSК-64, в поселке Жансугурова, а также городах Талдыкорган и Текели - по 3 балла.
"Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - говорится в сообщении.
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Алма-АтаКазахстанВ мире
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