В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2

АЛМА-АТА, 4 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.
Как говорится в пресс-релизе ДЧС, подземные толчки с эпицентром в 303 километрах от Алма-Аты зафиксированы в 01.38 местного времени в среду (22.38 мск во вторник).
"Магнитуда MPV 5.2. Глубина залегания очага 15 километров", - отмечается в пресс-релизе.
В поселке Капал, расположенном около эпицентра, землетрясение ощущалось силой 4 балла по шкале МSК-64, в поселке Жансугурова, а также городах Талдыкорган и Текели - по 3 балла.
"Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - говорится в сообщении.