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РИА Новости

Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло

00:18 04.12.2019
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© Фото : Минобороны РФ / Вадим СавицкийЛетающий радар А-50
Летающий радар А-50
© Фото : Минобороны РФ / Вадим Савицкий
Летающий радар А-50. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число боевых самолетов, обнаруженных Воздушно-космическими силами у границ РФ, в 2019 году увеличилось в сравнении с прошлым годом на 8%, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.
"В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2019 учебном году обнаружено и проведено свыше 1 миллиона 900 тысяч воздушных судов, в том числе порядка 5 тысяч боевых самолетов, что на 8% больше, чем в 2018 году", - сказал Юдин в интервью газете "Красная звезда".
Он подчеркнул, что нарушений государственной границы РФ в воздушном пространстве не допущено.
Запуск спутник связи
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201067
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Андрей ЮдинВоздушно-космические силы РоссииКрасная звездаРоссияБезопасность
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