Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего

"Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожаления, мужчина погиб", - сказала собеседница агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник вечером в четырехэтажном жилом доме на улице Южная в поселке Яковлево Белгородской области. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали шесть человек. Двоих госпитализировали с ожогами.