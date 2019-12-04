Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего

ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины под завалами дома в Белгородской области, где взорвался газ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
"Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожаления, мужчина погиб", - сказала собеседница агентства.
Взрыв бытового газа произошел во вторник вечером в четырехэтажном жилом доме на улице Южная в поселке Яковлево Белгородской области. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали шесть человек. Двоих госпитализировали с ожогами.
В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали. Прокуратура начала по факту происшествия проверку.
Жильцам пострадавших квартир обещали оказать помощь с восстановлением документов.