Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T01:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561936065.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156193/54/1561935461_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_30f4c24770f590f7cbc7c5300aa117e3.jpg
РИА Новости

Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего

00:11 04.12.2019 (обновлено: 01:36 04.12.2019)
7917
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины под завалами дома в Белгородской области, где взорвался газ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
"Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожаления, мужчина погиб", - сказала собеседница агентства.
Взрыв бытового газа произошел во вторник вечером в четырехэтажном жилом доме на улице Южная в поселке Яковлево Белгородской области. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали шесть человек. Двоих госпитализировали с ожогами.
В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали. Прокуратура начала по факту происшествия проверку.
Жильцам пострадавших квартир обещали оказать помощь с восстановлением документов.
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Вчера, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
74674818
Обсудить 2
Белгородская областьРоссияОбрушение дома в Белгородской областиПроисшествия
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев высказался об установке дорожных знаков
Министр энергетики США Дэн Бруйетт
Дэна Бруйетта утверждили на посту нового министра энергетики США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Белоруссия выступает против распада ЕС, заявил Лукашенко
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
ДТП в Забайкальском крае
Крупные ДТП с участием туристических автобусов в 2016-2019 годах
Страховой полис ОСАГО
Россияне не считают страховые махинации преступлением, заявил эксперт
Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Петербурге нет
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
В Генпрокуратуре ответили на обвинения в волоките по делу Голунова
Вид с набережной на Гонконг
Кэрри Лэм прокомментировала новый закон США о Гонконге
Алла Бут
Супруга и дочь Виктора Бута покинули США
Сбор опасных отходов
Заводы по переработке опасных отходов снабдят мониторингом выбросов
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе
Автоэксперт поддержал идею об отмене "площадки" в экзамене на права
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
Лента новостейМолния