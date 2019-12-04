Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту

"То, что происходит на Капитолийском холме, постыдно. Это сослужило плохую службу американскому народу и CША как таковым, особенно учитывая тот факт, что это происходит во время саммита НАТО в Лондоне", - сказал Пенс в интервью Fox News.
"Демократы на Капитолии пытались объявить импичмент президенту последние три года... Думаю, американский народ видит все это насквозь", - добавил Пенс.
"Пришла пора демократам в конгрессе отложить свои неустанные усилия по импичменту президенту и отмене результатов выборов 2016 года", - заключил вице-президент США.
Вчера, 22:17Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.