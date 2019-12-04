Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что до конца года с Плесецка состоится ещё два пуска: 10 декабря планируется запустить навигационный спутник "Глонасс-М" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", а 26 декабря - три спутника связи "Гонец-М" ракетой "Рокот" с блоком "Бриз-КМ".