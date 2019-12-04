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РИА Новости

Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников

00:06 04.12.2019
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© Фото : Газпром космические системыЗапуск спутник связи
Запуск спутник связи
© Фото : Газпром космические системы
Запуск спутник связи. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Космические войска ВКС России в 2019 году отследили выведение на орбиту 438 иностранных спутников и 25 российских, рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.
"В 2019 году средствами космических войск были обнаружены все пуски иностранных и отечественных баллистических ракет (ракет космического назначения), боевыми расчетами космодрома Плесецк проведено девять пусков ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет, осуществлен контроль вывода на орбиту 463 космических аппаратов, в том числе 25 отечественных и 438 иностранных, проведено более 350 тысяч сеансов управления по космическим аппаратам", - сказал Юдин в интервью газете "Красная Звезда".
По официальным данным, в 2019 году с Плесецка были осуществлены шесть стартов ракет космического назначения и три пуска межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что до конца года с Плесецка состоится ещё два пуска: 10 декабря планируется запустить навигационный спутник "Глонасс-М" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", а 26 декабря - три спутника связи "Гонец-М" ракетой "Рокот" с блоком "Бриз-КМ".
Флаг на здании министерства обороны РФ
5 октября, 12:41
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ПлесецкАндрей ЮдинВоздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
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