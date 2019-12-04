Суррогатное материнство: чего боятся разные религии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселев предложил Русской православной церкви пересмотреть отношение к суррогатному материнству и начал светско-религиозную дискуссию об этом. Медицинские технологии стремительно развиваются, уже десятки тысяч малышей в год появляются на свет от суррогатных матерей, и к этой услуге в России прибегают все больше семей, в том числе верующих. О том, как российские духовные деятели ответили на приглашение к обсуждению, — в материале РИА Новости.

"Тема замалчивается"

Никто точно не знает, сколько детей родились таким способом. Но врачи-репродуктологи в унисон утверждают, что число россиян, прибегающих к услугам суррогатных матерей, ежегодно растет — на 40 процентов в 2017 году, согласно последним данным. А некоторые СМИ и вовсе заявляют, что Россия — вторая в мире страна по объему индустрии суррогатного материнства.

Однако эта тема в целом все еще негласная — о ней мало кто говорит публично. Это подтверждает и звезда шоу-бизнеса Яна Рудковская, по мнению которой за минувшие годы мало что изменилось в сознании людей.

"О суррогатном материнстве мне рассказала моя очень хорошая приятельница Ольга Слуцкер десять лет назад. И с тех пор все по-прежнему: проблема не обсуждается, людям кажется даже неправильным говорить о ней", — рассуждает Рудковская в беседе с РИА Новости.

Рудковская вместе со своим мужем — двукратным олимпийским чемпионом, фигуристом Евгением Плющенко — решила прибегнуть к услуге суррогатной матери после нескольких неудачных попыток забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО — получение эмбриона в пробирке с дальнейшим переносом в утробу матери). Пара уже нашла подходящую женщину, которую они готовы на время поселить у себя дома.

"Это не значит, что я не могу забеременеть сама. Просто это все равно риск для здоровья. И если попытаться это (ЭКО) сделать в пятый раз, то шансы на успех все равно ниже, чем если прибегать к суррогатному материнству", — объясняет 44-летняя Рудковская.

И, возможно, женщин в таком положении в России сейчас десятки тысяч. Услугами суррогатных мам пользуются представители самых разных социальных слоев, о чем свидетельствуют данные центров репродуктологии. При этом большинство — около 90 процентов — граждан считают себя верующими, в их числе и Рудковская с Плющенко, и у многих возникает важный мировоззренческий вопрос: насколько суррогатное материнство допустимо с точки зрения религии?

"Ребенок не виноват"

Официальная позиция Русской православной церкви, к которой относят себя, по разным данным, от 63 до 80 процентов верующих россиян: суррогатное материнство "противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе".

"Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", — говорится в "Основах социальной концепции" РПЦ.

Но эту позицию Церковь сформировала в далеком уже 2000 году. И многие годы оставалось до конца не понятно: как быть с младенцами, рожденными таким способом, — крестить или нет? Лишь 13 лет спустя Синод РПЦ уточнил, что ребенок "не может отвечать за поступки своих родителей и не виноват в том, что его появление на свет связано с репродуктивной технологией, осуждаемой Церковью". Однако формулировки этого постановления Синода позволяют священникам ставить условия родителям, желающим крестить ребенка, рожденного при помощи суррогатного материнства. А именно: священник может сказать, что крестить малыша можно либо после того, как его родители или суррогатная мать "принесут церковное покаяние", либо уже в сознательном возрасте.

"Цель оправдывает средства?"

В РПЦ заверяют, что следят за развитием репродуктивных технологий, поэтому Церковь "занимает более чем актуальную позицию". Главное, чего опасаются ее служители, — это превращение деторождения, которое само по себе испокон веков считалось священным событием, в одну из многочисленных индустрий.

"В мире идет циничная коммерциализация этой стороны жизни. Убежден, что ни одна обеспеченная женщина не будет за деньги рожать детей для других, на роль таковых безнравственный бизнес ищет бедных и незащищенных. Отношения "деньги — товар" проникают в самую сердцевину семьи", — заявил замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Продолжение рода, по его словам, — богоугодное дело, а не "поход в супермаркет", где заказчик волен выбирать "живой инкубатор" или "самый подходящий эмбрион". В таком случае, утверждает представитель РПЦ, женщина, представляющая услуги суррогатного материнства, превращается в объект "безнравственной эксплуатации".

"Рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения", — подчеркивает Кипшидзе.

"Когда другого выхода нет"

Не только РПЦ опасается коммерциализации суррогатного материнства. Об этой угрозе говорят духовные лидеры и представители всех традиционных для России религий. Но и среди них идет дискуссия по важному вопросу: допустим ли такой способ продолжения рода? И если да, то в каких случаях?

Мусульмане — а это от 15 до 25 миллионов российских граждан — опираются в этом вопросе на фетвы (заключения ученых-богословов) либо на мнения авторитетных муфтиев. В целом они не приветствуют такой способ репродукции. Однако допускают, поскольку "ситуации у людей бывают разные".

"В Священном Коране есть упоминание о том, что Аллах кому желает — дарует мальчика, кому-то девочку, кому-то и тех и других, а кого-то, по желанию, делает бесплодным. Поэтому суррогатное материнство ислам допускает в крайних ситуациях, когда люди после долгих лет попыток завести ребенка понимают, что другого выхода нет", — объясняет РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Суррогатное материнство, утверждает он, "не должно быть повсеместной услугой: мол, не хочешь проходить все трудности беременности — плати деньги другой женщине". Такой подход, заметил муфтий, недопустим.

"Кто мать?"

Еще один важный аспект, на который обращают внимание религиозные деятели, — установление родительских прав. Если в светском законе все достаточно четко прописано (а в России суррогатное материнство легализовали еще в 1995 году), то с духовной точки зрения все довольно непросто. Особенно в иудаизме, где принадлежность к еврейскому народу устанавливается как раз по материнской линии.

"Кто из двух женщин является истинной матерью ребенка в случае суррогатного материнства? Та, которая зачала жизнь, или та, что сохранила жизнь плода? Здесь действует общее правило, применяемое ко всем ситуациям, по которым нет единого мнения: если сомневаешься — надо проявлять максимальную осторожность, чтобы попутно не нарушить другие заповеди. Поскольку в каждом случае суррогатного материнства имеются свои конкретные особенности, необходимо на каждом этапе, от зачатия до рождения, обеспечить постоянные консультации не только врачей, но и специалистов-раввинов", — рассуждает главный раввин России Берл Лазар.

Или такой взгляд на правовые последствия. Например, с точки зрения иудейского закона суррогатной матерью не может быть замужняя женщина, иначе это грех измены, даже при одобрении мужа. А по Семейному кодексу России все наоборот: эта услуга оказывается при письменном согласии супруга. Налицо противоречие между "законом Божиим" и законом светским.

"Первая заповедь Торы гласит: "Плодитесь и размножайтесь". Уже одно это показывает, как важно все, что связано с зачатием и рождением детей. С другой стороны, человеку предоставлена свобода выбора — творить детей или не творить. И, наконец, третий аспект проблемы — ответственность родителей. Мудрецы Талмуда учат: из-за важности соблюдения первой заповеди "надо идти вплоть до самопожертвования". Иными словами, если есть "техническая" возможность родить, надо эту возможность реализовать, даже если это создает для человека жизненные трудности. Эти положения составляют основу отношения иудейской религии к проблеме суррогатного материнства. Наша задача — искать все возможности для исполнения заповеди "Плодитесь и размножайтесь". Поэтому раввины считают, что вынашивание плода суррогатной матерью, в принципе, допустимо — но только если нет никакой другой возможности произвести на свет ребенка", — отмечает Берл Лазар.

"Тонкости психологии"

Другой не менее важный вопрос — дальнейшая судьба ребенка. Стоит ли ему общаться со своей суррогатной матерью? Нужно ли ему сообщать о том, каким способом он произведен на свет? Об этом религиозные деятели разных традиций усиленно спорят. Если в иудаизме эти вопросы решаются индивидуально, то, например, представители христианских конфессий ратуют за "психологическое здоровье" людей.

"Донорское зачатие и суррогатное материнство чреваты для ребенка тяжелым психологическим кризисом в будущем. Дети от анонимного донора могут впоследствии по неведению вступать между собой в браки и в итоге будут иметь неполноценное потомство", — предупреждает начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

Именно поэтому для евангельских христиан (одна из ветвей протестантизма), коих в России сейчас примерно 2,5 миллиона, суррогатное материнство вступает "в противоречие с первоначальным планом Бога", а потому не считается оправданным.

"В этой связи развитие современной биотехнологии, ведущее к все более активному вмешательству в процесс зарождения человеческой жизни, вызывает тревогу. Жизнью человека, в том числе еще не рожденного, нельзя распоряжаться по собственному усмотрению, как материальной ценностью", — говорит Ряховский.

И в таком случае, по мнению религиозных деятелей, между матерью и ребенком утрачивается эмоциональная связь. А это — основа воспитания.

"Коммерческая услуга" или "счастье всем"

"Когда малыша отдают "заказчикам", разрывается глубинная связь между ним и матерью, носившей его под сердцем. Это травмирует их обоих. А само материнство низводится до уровня коммерческой услуги, доступной и лицам, не вступившим в брак, и гомосексуалистам. Если же женщине, переживающей беременность, безразличен малыш, которого она именует холодным словом "плод", возникает риторический вопрос, а нужна ли ребенку такая мама? Особенно учитывая, что именно на этих этапах внутриутробного развития закладываются слои психики, определяющие всю его жизнь. Об этом писал еще Отто Ранк — ученик Зигмунда Фрейда. Материнство изначально предполагает не только вынашивание малыша, но и уход за ним и его воспитание", — рассуждает известный специалист РПЦ по биоэтике иеромонах Димитрий (Першин).

© Фото предоставлено иеромонахом Димитрием (Першиным) Иеромонах Димитрий (Першин) © Фото предоставлено иеромонахом Димитрием (Першиным) Иеромонах Димитрий (Першин)

А с другой стороны, суррогатная мать в какой-то момент может захотеть вернуть выношенного ей ребенка. И в таком случае у нее происходит внутренний надлом, обращает внимание на этот аспект замглавы Буддийской традиционной Сангхи России, настоятель Санкт-Петербургского дацана лама Буда Бадмаев.

"Однако если женщина согласна отдать ребенка и моральная сторона вопроса ее не волнует, то тогда суррогатное материнство возможно. Как вы знаете, буддизм лояльно относится ко всем процессам, которые происходят в обществе, — каждый из них приносит и пользу, и вред в разной степени", — отметил лама.

Поэтому суррогатное материнство, с точки зрения буддизма, оправдано, если никому не приносит страдания. Главное в этом вопросе, по мнению ламы, — "счастье всех людей", а также "исполнение желания тех, кто не может по каким-либо причинам иметь детей".

"Главный принцип"

Вообще, с точки зрения буддизма, который исповедуют примерно 1,5 миллиона россиян, дети даются человеку в зависимости от кармы. "Обычно это связано с распутством в прошлой жизни, а также с совершенными убийствами: когда человек много убивал, то одним из побочных эффектов в следующих жизнях будет неспособность производить потомство", — объясняет лама Бадмаев.

В некоторых же других религиозных традициях бесплодие объясняется волей Всевышнего. Его воля, согласно их вероучениям, — непреложный закон, которому нужно следовать. А человеческое вмешательство в "небесные планы" — дело опасное, считают представители духовенства.

"Любая технология, нарушающая целостность личности, греховна и враждебна человеку. Под целостностью понимается вся совокупность телесных, психических и духовных способностей и ограничений. Человек, его целостность — это наивысшая ценность, так как это и есть образ и подобие Божие. Человек не конструктор, не собирается из частей, это как бы "совокупность" технологий, мы не можем заменять одну технологию, если что-то "сломалось", — убежден ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус.