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2019-12-04T10:14+0300
https://ria.ru/20191204/1561929768.html
В Сети появились постеры к новому фильму о Джеймсе Бонде
https://cdn24.img.ria.ru/images/156192/68/1561926817_0:44:1080:652_1036x0_80_0_0_1a2bbb0a8e5726af9aa305a158e60a24.jpg
РИА Новости

В Сети появились постеры к новому фильму о Джеймсе Бонде

02:30 04.12.2019 (обновлено: 10:14 04.12.2019)
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© Фото : MGMПостер к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать
© Фото : MGM
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Компания Universal обнародовала серию постеров с актерами из "Не время умирать" перед публикацией первого трейлера четвертого декабря, сообщает Independent.
© Фото : MGM

Рами Малек на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать
1 из 5

Рами Малек на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
© Фото : MGM

Леа Сейду на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать
2 из 5

Леа Сейду на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
© Фото : MGM

Лашана Линч на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать
3 из 5

Лашана Линч на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
© Фото : MGM

Бен Уишоу на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать
4 из 5

Бен Уишоу на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
© Фото : MGM

Ана де Армас на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать
5 из 5

Ана де Армас на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
1 из 5

Рами Малек на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
2 из 5

Леа Сейду на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
3 из 5

Лашана Линч на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
4 из 5

Бен Уишоу на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
5 из 5

Ана де Армас на постере к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© Фото : MGM
На этих постерах можно увидеть Рами Малека в роли злодея Сафина, Леа Сейду – Мадлен Суонн, Лашана Линч – Номи, Бен Уишоу (Q) и Ана де Армас (Палома).
В первом тизере показан автомобиль марки Aston Martin, стрельба, трюки на мотоцикле и агент во фраке.
Ранее Дэниел Крейг сделал официальное заявление о том, что уходит из франшизы, в которой он задержался дольше других исполнителей роли Бонда.
На вопрос о том, хочет ли он стать режиссером, он ответил: "Да вы что, нет, конечно. Я хочу приходить домой, ужинать и ложиться спать. А если ты режиссер, то вечера ты проводишь с продюсерами и сценаристами,ты постоянно на телефоне. Потом ложишься спать на пару часов, а утром снова едешь на съемки. Нет, спасибо".
В РФ фильм выходит на большом экране 9 апреля 2020 года.
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