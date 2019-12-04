В Сети появились постеры к новому фильму о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Компания Universal обнародовала серию постеров с актерами из "Не время умирать" перед публикацией первого трейлера четвертого декабря, сообщает Independent.
На этих постерах можно увидеть Рами Малека в роли злодея Сафина, Леа Сейду – Мадлен Суонн, Лашана Линч – Номи, Бен Уишоу (Q) и Ана де Армас (Палома).
В первом тизере показан автомобиль марки Aston Martin, стрельба, трюки на мотоцикле и агент во фраке.
Ранее Дэниел Крейг сделал официальное заявление о том, что уходит из франшизы, в которой он задержался дольше других исполнителей роли Бонда.
На вопрос о том, хочет ли он стать режиссером, он ответил: "Да вы что, нет, конечно. Я хочу приходить домой, ужинать и ложиться спать. А если ты режиссер, то вечера ты проводишь с продюсерами и сценаристами,ты постоянно на телефоне. Потом ложишься спать на пару часов, а утром снова едешь на съемки. Нет, спасибо".
В РФ фильм выходит на большом экране 9 апреля 2020 года.