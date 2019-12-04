В Сети появились постеры к новому фильму о Джеймсе Бонде

На вопрос о том, хочет ли он стать режиссером, он ответил: "Да вы что, нет, конечно. Я хочу приходить домой, ужинать и ложиться спать. А если ты режиссер, то вечера ты проводишь с продюсерами и сценаристами,ты постоянно на телефоне. Потом ложишься спать на пару часов, а утром снова едешь на съемки. Нет, спасибо".