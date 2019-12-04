"Не шел на компромисс": кто ответит за убийство егеря под Тавдой

© Фото : СУ СК по Свердловской области На месте преступления в 30 километрах от села Таборы Таборинского района

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели 56-летнего охотинспектора Андрея Киргинцева. По версии следствия, его во время рейда застрелил 54-летний Леонид Нихти из села Таборы, заподозренный егерями в незаконном вылове рыбы. Соседи и знакомые обвиняемого собирают деньги на адвоката и требуют тщательного расследования: по их словам, Леонид браконьером никогда не был, а рыбу ловил только для себя.

Рыбные места

Село Таборы — это 359 километров от Екатеринбурга и 90 километров от железнодорожной станции Тавда. Таежная глушь. Кругом много воды: реки Тавда и Таборинка, десятки озер. Промысел разнообразный: нельма, стерлядь, щука, карась.

По словам депутата думы Тавдинского городского округа Виктора Никулина, люди здесь живут главным образом рыбалкой и охотой. "Рыба исторически для нас — основной продукт, — рассказывает РИА Новости жительница села Галина Красадымская. — У моей мамы была любимая присказка: если один день рыбы не поем — я голодная".

По версии следствия, 27 ноября Андрей Киргинцев и его напарник Сергей Воробохов проводили плановый рейд. На берегу одного из озер внимание инспекторов привлек охотничий домик — как выяснилось, принадлежащий Леониду Нихти.

"Войдя внутрь, егеря обнаружили свежую рыбу и поинтересовались у хозяина методами добычи, — сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. — Вероятно, разгневанный таким поворотом событий рыбак вышел из избы, достал из-под крыши "ствол", вернулся в дом и без предупреждения открыл стрельбу".

Андрей был смертельно ранен первым же выстрелом, его напарнику повезло: ружье заклинило. Сергей воспользовался замешательством и бросился на Нихти, однако тот успел схватить топор. Завязалась драка, инспектор получил серьезную травму головы, но сумел обезвредить противника.

Местность, где стоит охотничий домик, труднопроходима, до ближайшей дороги — больше десяти километров. Оценив ситуацию, Сергей повез раненого коллегу в больницу на снегоходе, по пути вызвал полицию и скорую. После 12 километров пути охотинспекторов перехватили силовики, а потом они еще около 140 километров добирались до больницы в Тавде. Увы, в реанимации Андрей скончался.

© Фото : СУ СК по Свердловской области На месте преступления в 30 километрах от села Таборы Таборинского района © Фото : СУ СК по Свердловской области На месте преступления в 30 километрах от села Таборы Таборинского района

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь семье погибшего инспектора.

Громкое дело

Убийство егеря вызвало широкий общественный резонанс. Для Свердловской области это первое подобное ЧП за много лет, для небольшого села Таборы с населением в две тысячи человек — возможно, первое в истории.

По данным регионального правительства, Киргинцев работал в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с 2009 года.

Начальство называет Андрея отличным специалистом: благодаря ему в Тавдинском районе стало меньше браконьеров, авторитет инспектора среди местных жителей был непререкаем. В 2019-м Киргинцев раскрыл три преступления, связанных с незаконной охотой.

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям: "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности" и "Покушение на убийство". На месте преступления криминалисты обнаружили незарегистрированное ружье "Иж" 12-го калибра.

Тем временем хоть СМИ и записали Леонида Нихти в браконьеры, официально это пока не подтвердилось. Друзья и знакомые утверждают: обвиняемый выловом рыбы в промышленных масштабах никогда не занимался, если и рыбачил, то только для себя. Односельчане отзываются о нем как о тихом и добродушном человеке. Рано овдовев, один воспитывал дочь. "Живет за счет собственного хозяйства, держит лошадей — весной и осенью пашет всем землю в округе", — сообщила соседка Леонида.

За несколько недель до разыгравшейся драмы Леонид ушел в тайгу — собирался пожить там до дня рождения: 12 декабря ему исполнится 55. Рыбака арестовали не сразу — после драки с инспектором ему тоже понадобилась медицинская помощь.

Сейчас родственники собирают через соцсети деньги на адвоката и требуют тщательного расследования: они не верят, что Леонид мог пойти на убийство из-за угрозы штрафа. Впрочем, что именно произошло в охотничьем домике в тот день, предстоит выяснять следователям. Пока же по двум статьям Нихти грозит до 20 лет лишения свободы.

Опасная работа

Надо заметить, что егеря регулярно становятся мишенью, а то и жертвами браконьеров. В Оренбургской области в ноябре из ружья ранили районного охотоведа, на автомобиле преследовавшего нарушителей. Они занимались незаконным отстрелом диких животных.

А в декабре 2018-го челябинский суд отправил в тюрьму на 17 лет местного жителя, застрелившего инспектора. Конфликт со смертельным исходом случился в феврале того же года. По версии следствия, ведущий специалист отдела федерального госнадзора областного Министерства экологии Александр Минин вышел на след браконьера, охотившегося на косуль. Чтобы избежать наказания, преступник убил инспектора, украл его документы, фотоаппарат и видеорегистратор.

Из года в год за браконьерство наказывают все строже, однако, по мнению экспертов, ситуация практически не меняется. Только по официальным данным, в прошлом году ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов превысил миллиард рублей, незаконной охоты — почти в 20 раз больше. Однако дело не только в деньгах — на грани вымирания оказались сотни видов животных.