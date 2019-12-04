Ким Кардашьян показала, как готовится к новому году и Рождеству

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения

© Sputnik / Асатур Есаянц Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Звезда американского реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Ким Кардашьян показала в сторис инстаграма, как готовится к Новому году и Рождеству.

© Kim Kardashian West Cкриншот из сторис Ким Кардашьян в Instagram © Kim Kardashian West Cкриншот из сторис Ким Кардашьян в Instagram

Вместе с сыном Сейнтом, которому 5 декабря исполнится четыре года, она испекла имбирное печенье, а после показала елку, украшенную лампочками и искусственным снегом.

Но больше всех постаралась Крис Дженнер, мама Ким, которая прислала дочери высокий пряничный домик, на крыше которого кондитеры написали имена всех членов семьи Кардашьян-Уэст. Внутри даже сделали гостиную с камином.

Изделие дополняют пряничные человечки, елки и белая глазурь.