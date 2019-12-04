Ким Кардашьян показала, как готовится к новому году и Рождеству

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Звезда американского реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Ким Кардашьян показала в сторис инстаграма, как готовится к Новому году и Рождеству.
Cкриншот из сторис Ким Кардашьян в Instagram
Вместе с сыном Сейнтом, которому 5 декабря исполнится четыре года, она испекла имбирное печенье, а после показала елку, украшенную лампочками и искусственным снегом.
Но больше всех постаралась Крис Дженнер, мама Ким, которая прислала дочери высокий пряничный домик, на крыше которого кондитеры написали имена всех членов семьи Кардашьян-Уэст. Внутри даже сделали гостиную с камином.
Изделие дополняют пряничные человечки, елки и белая глазурь.
Сейнт умолял маму разрешить съесть ему съесть кусочек дома, но Ким Кардашьян запретила.
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