"Русские не дарят, но дают хорошую цену". Зачем Вучич прилетел в Сочи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Владимир Путин проведет переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи. Политики не виделись с января. Тогда в ходе визита российского президента в Белград стороны подписали около двадцати соглашений. В течение года многие из них начали реализовываться: Сербия получила свободный доступ на рынок ЕАЭС, достроила свой участок "Турецкого потока". Единственное, что омрачило встречу Путина и Вучича, — серия скандалов в Сербии, где снова не обошлось без "руки Москвы". Повлияет ли это на российско-сербские отношения, разбиралось РИА Новости.

Разговор один на один

Анонсируя встречу с президентом России, Вучич не скрывал волнения. Перед поездкой в Сочи он даже записал обращение к гражданам.

Назвал предметом особой гордости проходящий через Сербию участок "Турецкого потока" — газопровода из России в Южную и Юго-Восточную Европу по дну Черного моря. "Строительство сербского участка от Болгарии к Венгрии велось по новейшим технологиям. Газопровод поставил рекорд по скорости и сложности прокладки", — отметил президент, напомнив, что завершить работы планировалось лишь в конце года.

После сдачи всех участков "Турецкого потока" и ввода газопровода в эксплуатацию Белград увеличит закупки российского газа. Рассчитывает Вучич и на помощь "Газпрома" в расширении подземного газохранилища "Банатский двор" на северо-востоке страны, самого вместительного в Юго-Восточной Европе.

"У русских есть свои интересы, а у нас — свои. Русские не делают нам подарки, но дают хорошую цену", — пояснил Вучич западным журналистам и политикам, которые накануне встречи лидеров двух стран забили тревогу о чрезмерно усиливающемся влиянии Москвы на Балканах.

Сербский лидер не конкретизировал повестку переговоров с Путиным. И подчеркнул, что беседа состоится "один на один".

"Всегда разговариваем открыто по всем вопросам. Уверен, что Сербия имеет искреннего друга и хорошего партнера в лице России. Могу подтвердить, что и Россия имеет такого же друга в лице Сербии на Балканах", — не скупился Вучич на комплименты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль рассчитывает на "содержательный и продуктивный разговор".

"Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит", — добавил Песков.

© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev Строительство газопровода "Турецкий поток" © Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev Строительство газопровода "Турецкий поток"

"Шпионский скандал"

Несмотря на демонстрируемую Москвой и Белградом незыблемость дружбы, отношения двух стран проходят сейчас испытание на прочность. Череда произошедших осенью событий представила стратегических партнеров друг перед другом в новом свете.

Повышенное внимание к встрече президентов России и Сербии связано прежде всего с так называемым шпионским скандалом. Разгорелся он в конце октября после того, как в интернете появилось видео, на котором якобы российский военный чиновник в Белграде передает деньги завербованному сербскому разведчику.

Ролик в YouTube вызвал удивление и недоумение в сербском обществе. Обратили на него внимание и на Западе. Белграду указали на то, что подобные видео не способствуют продвижению страны в европейские структуры.

В сербскую столицу даже приехал представитель Госдепартамента США Томас Заржецки, который отвечает не за Балканы, а за антироссийские санкции. Объяснения, что видео в YouTube — это провокация, американского чиновника не устроили.

Вучич созвал Совет национальной безопасности. На заседании он поручил силовикам заняться расследованием записи в интернете. При этом отметил, что спецслужбы якобы и ранее не раз фиксировали встречи российских чиновников с сербскими военными и разведчиками.

"Шпионский скандал" прокомментировал МИД России. "Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне, где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то "интересные" сюжеты, выдаются за какие-то сенсации", — сказала Мария Захарова.

В Белграде не уточнили, планирует ли Вучич обсудить "шпионский скандал" с Путиным. Но в высказываниях сербского лидера в адрес России европейцы увидели попытки сгладить острые углы вокруг этой темы.

Слова Пескова о силах, которые "хотели бы омрачить этот визит", в ЕС расценили как готовность Москвы выслушать объяснения Белграда.

Сербское оружие на Украине

Вслед за "шпионским скандалом" разгорелся новый. На этот раз с участием Киева.

Портал Watch Arms сообщил о возможном использовании украинскими военными минометных снарядов сербского производства. Публикацию иллюстрировала неразорвавшаяся сербская мина M73 HE KV калибра 60 миллиметров, которую ВСУ якобы выпустили в сторону самопровозглашенной ДНР.

Эти мины, по мнению авторов статьи, сербский завод "Крушик" поставляет в Польшу, а потом через посредников перепродает Украине. Официально Белград и Киев не подписывали никаких соглашений в оборонной сфере.

Сербская оппозиция, уже готовящаяся к намеченным на апрель парламентским выборам, тут же обвинила Вучича в предательстве "русских в Донецке и Луганске" и призвала к ответу. Президенту снова пришлось оправдываться.

"Они (оппозиция. — Прим. ред.) хотят обострить отношения между Сербией и Россией. Но мы все делали по закону. Украине мы ничего не продавали. Мины мы продавали польской фирме Natan, и сделка была чистой", — объяснил Вучич.

Киев по этому поводу промолчал.

© AP Photo / Serbian Presidential Press Service ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде © AP Photo / Serbian Presidential Press Service ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде

На злобу дня

Омрачающие встречу Путина и Вучича скандалы, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, не помешают развитию двустороннего сотрудничества.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова обращает внимание на подписанное в октябре соглашение между ЕАЭС и Сербией о свободной торговле. Она полагает, что это позволит всем участникам соглашения увеличить взаимные экспортные поставки.

Гуськова отмечает и совместные сербско-российские военные учения "Словенский щит — 2019", которые прошли осенью. Более того, в Белграде заинтересованы в приобретении зенитно-ракетных систем С-400.

"Несмотря на успешное сотрудничество Москвы и Белграда по "Турецкому потоку", многое в энергетике еще не решено. На повестке вопрос строительства в Белграде метро, и основным партнером проекта, скорее всего, выступит Москва", — рассуждает Гуськова.

Политолог считает, что президенты могут затронуть вопрос о статусе российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш.

"Задача сотрудников центра — помогать Балканам бороться со стихийными бедствиями, авариями и их последствиями. Центр действует с 2012 года, но его дипломатический статус в Сербии окончательно не определен. Власти в Белграде ссылаются на недоработку документа. Однако, скорее всего, дело в давлении Запада. США опасаются, что в Нише может появиться российская военная база", — говорит Гуськова.

"Усидеть на двух стульях"

Эксперты уверены: одной из центральных тем переговоров в Сочи снова станет статус Косово. Доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич указывает, что в этом вопросе позиции Москвы и Белграда совпадают не во всем.

"Косово — проблема, вроде бы объединяющая Россию и Сербию. Но есть нюансы. Ради вступления в ЕС Вучич давно убеждает сербов, что косовары много лет живут самостоятельно и это следует признать. Российские власти апеллируют к международному праву и резолюции 1244. В ней не ставится под сомнение суверенитет Сербии с учетом Косово", — объясняет сербский политолог РИА Новости.

Гайич полагает, что "шпионский скандал" в Сербии — тоже отголоски косовской проблемы.

"Вучич всегда старался усидеть на двух стульях: дружить и с Западом, и Россией. Но сейчас это не работает. ЕС обвиняет его в нарушении Брюссельских соглашений, Москва — в чрезмерной уступчивости Косово. Недовольство политикой Вучича растет и внутри страны. Не исключаю, что "шпионский скандал" мог инициировать сам Вучич, чтобы показать Западу, как нуждается в его защите от России. Он рассчитывает, что этот призыв ускорит принятие Сербии в ЕС", — высказал предположение Гайич.

Эксперт обращает внимание на тесное сотрудничество президента Сербии с черногорским коллегой Мило Джукановичем.

"Инсценировав перед президентскими выборами попытку госпереворота, президент Черногории тут же назначил виновных. Оказалось, что все дело в "руке Москвы". НАТО посочувствовала Джукановичу и ускорила вступление страны в альянс. На президентов Сербии и Черногории работают одни и те же политтехнологи. Уверен, все эти вопросы Путин задаст Вучичу в Сочи", — рассуждает Гайич.

Политолог отмечает пророссийскую настроенность сербского общества. И призывает вместо обсуждения "шпионских скандалов" плотнее сотрудничать с Москвой по конкретным проектам.