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https://ria.ru/20191204/1561924929.html
"Русские не дарят, но дают хорошую цену". Зачем Вучич прилетел в Сочи
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РИА Новости

"Русские не дарят, но дают хорошую цену". Зачем Вучич прилетел в Сочи

08:00 04.12.2019 (обновлено: 19:06 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Республики Сербии Александру Вучичу. 17 января 2019
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского президенту Республики Сербии Александру Вучичу. 17 января 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Владимир Путин проведет переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи. Политики не виделись с января. Тогда в ходе визита российского президента в Белград стороны подписали около двадцати соглашений. В течение года многие из них начали реализовываться: Сербия получила свободный доступ на рынок ЕАЭС, достроила свой участок "Турецкого потока". Единственное, что омрачило встречу Путина и Вучича, — серия скандалов в Сербии, где снова не обошлось без "руки Москвы". Повлияет ли это на российско-сербские отношения, разбиралось РИА Новости.

Разговор один на один

Анонсируя встречу с президентом России, Вучич не скрывал волнения. Перед поездкой в Сочи он даже записал обращение к гражданам.
Назвал предметом особой гордости проходящий через Сербию участок "Турецкого потока" — газопровода из России в Южную и Юго-Восточную Европу по дну Черного моря. "Строительство сербского участка от Болгарии к Венгрии велось по новейшим технологиям. Газопровод поставил рекорд по скорости и сложности прокладки", — отметил президент, напомнив, что завершить работы планировалось лишь в конце года.
После сдачи всех участков "Турецкого потока" и ввода газопровода в эксплуатацию Белград увеличит закупки российского газа. Рассчитывает Вучич и на помощь "Газпрома" в расширении подземного газохранилища "Банатский двор" на северо-востоке страны, самого вместительного в Юго-Восточной Европе.
"У русских есть свои интересы, а у нас — свои. Русские не делают нам подарки, но дают хорошую цену", — пояснил Вучич западным журналистам и политикам, которые накануне встречи лидеров двух стран забили тревогу о чрезмерно усиливающемся влиянии Москвы на Балканах.
Сербский лидер не конкретизировал повестку переговоров с Путиным. И подчеркнул, что беседа состоится "один на один".
"Всегда разговариваем открыто по всем вопросам. Уверен, что Сербия имеет искреннего друга и хорошего партнера в лице России. Могу подтвердить, что и Россия имеет такого же друга в лице Сербии на Балканах", — не скупился Вучич на комплименты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль рассчитывает на "содержательный и продуктивный разговор".
"Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит", — добавил Песков.
© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток"

"Шпионский скандал"

Несмотря на демонстрируемую Москвой и Белградом незыблемость дружбы, отношения двух стран проходят сейчас испытание на прочность. Череда произошедших осенью событий представила стратегических партнеров друг перед другом в новом свете.
Повышенное внимание к встрече президентов России и Сербии связано прежде всего с так называемым шпионским скандалом. Разгорелся он в конце октября после того, как в интернете появилось видео, на котором якобы российский военный чиновник в Белграде передает деньги завербованному сербскому разведчику.
Ролик в YouTube вызвал удивление и недоумение в сербском обществе. Обратили на него внимание и на Западе. Белграду указали на то, что подобные видео не способствуют продвижению страны в европейские структуры.
В сербскую столицу даже приехал представитель Госдепартамента США Томас Заржецки, который отвечает не за Балканы, а за антироссийские санкции. Объяснения, что видео в YouTube — это провокация, американского чиновника не устроили.
Вучич созвал Совет национальной безопасности. На заседании он поручил силовикам заняться расследованием записи в интернете. При этом отметил, что спецслужбы якобы и ранее не раз фиксировали встречи российских чиновников с сербскими военными и разведчиками.
"Шпионский скандал" прокомментировал МИД России. "Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне, где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то "интересные" сюжеты, выдаются за какие-то сенсации", — сказала Мария Захарова.
В Белграде не уточнили, планирует ли Вучич обсудить "шпионский скандал" с Путиным. Но в высказываниях сербского лидера в адрес России европейцы увидели попытки сгладить острые углы вокруг этой темы.
Слова Пескова о силах, которые "хотели бы омрачить этот визит", в ЕС расценили как готовность Москвы выслушать объяснения Белграда.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
11 октября, 08:00
"Косовские сербы в страхе". Разразится ли новый кризис на Балканах

Сербское оружие на Украине

Вслед за "шпионским скандалом" разгорелся новый. На этот раз с участием Киева.
Портал Watch Arms сообщил о возможном использовании украинскими военными минометных снарядов сербского производства. Публикацию иллюстрировала неразорвавшаяся сербская мина M73 HE KV калибра 60 миллиметров, которую ВСУ якобы выпустили в сторону самопровозглашенной ДНР.
Эти мины, по мнению авторов статьи, сербский завод "Крушик" поставляет в Польшу, а потом через посредников перепродает Украине. Официально Белград и Киев не подписывали никаких соглашений в оборонной сфере.
Сербская оппозиция, уже готовящаяся к намеченным на апрель парламентским выборам, тут же обвинила Вучича в предательстве "русских в Донецке и Луганске" и призвала к ответу. Президенту снова пришлось оправдываться.
"Они (оппозиция. — Прим. ред.) хотят обострить отношения между Сербией и Россией. Но мы все делали по закону. Украине мы ничего не продавали. Мины мы продавали польской фирме Natan, и сделка была чистой", — объяснил Вучич.
Киев по этому поводу промолчал.
© AP Photo / Serbian Presidential Press ServiceЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
© AP Photo / Serbian Presidential Press Service
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде

На злобу дня

Омрачающие встречу Путина и Вучича скандалы, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, не помешают развитию двустороннего сотрудничества.
Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова обращает внимание на подписанное в октябре соглашение между ЕАЭС и Сербией о свободной торговле. Она полагает, что это позволит всем участникам соглашения увеличить взаимные экспортные поставки.
Гуськова отмечает и совместные сербско-российские военные учения "Словенский щит — 2019", которые прошли осенью. Более того, в Белграде заинтересованы в приобретении зенитно-ракетных систем С-400.
"Несмотря на успешное сотрудничество Москвы и Белграда по "Турецкому потоку", многое в энергетике еще не решено. На повестке вопрос строительства в Белграде метро, и основным партнером проекта, скорее всего, выступит Москва", — рассуждает Гуськова.
Политолог считает, что президенты могут затронуть вопрос о статусе российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш.
"Задача сотрудников центра — помогать Балканам бороться со стихийными бедствиями, авариями и их последствиями. Центр действует с 2012 года, но его дипломатический статус в Сербии окончательно не определен. Власти в Белграде ссылаются на недоработку документа. Однако, скорее всего, дело в давлении Запада. США опасаются, что в Нише может появиться российская военная база", — говорит Гуськова.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии

"Усидеть на двух стульях"

Эксперты уверены: одной из центральных тем переговоров в Сочи снова станет статус Косово. Доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич указывает, что в этом вопросе позиции Москвы и Белграда совпадают не во всем.
"Косово — проблема, вроде бы объединяющая Россию и Сербию. Но есть нюансы. Ради вступления в ЕС Вучич давно убеждает сербов, что косовары много лет живут самостоятельно и это следует признать. Российские власти апеллируют к международному праву и резолюции 1244. В ней не ставится под сомнение суверенитет Сербии с учетом Косово", — объясняет сербский политолог РИА Новости.
Гайич полагает, что "шпионский скандал" в Сербии — тоже отголоски косовской проблемы.
"Вучич всегда старался усидеть на двух стульях: дружить и с Западом, и Россией. Но сейчас это не работает. ЕС обвиняет его в нарушении Брюссельских соглашений, Москва — в чрезмерной уступчивости Косово. Недовольство политикой Вучича растет и внутри страны. Не исключаю, что "шпионский скандал" мог инициировать сам Вучич, чтобы показать Западу, как нуждается в его защите от России. Он рассчитывает, что этот призыв ускорит принятие Сербии в ЕС", — высказал предположение Гайич.
© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Косовская Митровица
Косово. Косовская Митровица
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Косово. Косовская Митровица
Эксперт обращает внимание на тесное сотрудничество президента Сербии с черногорским коллегой Мило Джукановичем.
"Инсценировав перед президентскими выборами попытку госпереворота, президент Черногории тут же назначил виновных. Оказалось, что все дело в "руке Москвы". НАТО посочувствовала Джукановичу и ускорила вступление страны в альянс. На президентов Сербии и Черногории работают одни и те же политтехнологи. Уверен, все эти вопросы Путин задаст Вучичу в Сочи", — рассуждает Гайич.
Политолог отмечает пророссийскую настроенность сербского общества. И призывает вместо обсуждения "шпионских скандалов" плотнее сотрудничать с Москвой по конкретным проектам.
"Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Сербии. И если мы подорвем доверие Москвы, это напрямую отразится на благополучии всех сербов. Поэтому конструктивный разговор Путина и Вучича предпочтительнее выдуманного "шпионского закулисья", кто бы за ним ни стоял", — заключает эксперт.
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Елена ГуськоваТурецкий потокАлександр ВучичМило ДжукановичДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГазпромС-400 «Триумф»НАТОЕвросоюзВладимир ПутинСербияКосовоВ миреПолитика
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