Пилоты рассказали, что на самом деле происходит в кабине самолета

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пилоты на социальном новостном сайте анонимно рассказали, чем они занимаются в середине полета, Пилоты на социальном новостном сайте анонимно рассказали, чем они занимаются в середине полета, сообщает The Express.

Так, один летчик пояснил, что после взлета дел в кабине не так уж и много. В это время можно разговаривать по телефону, читать газету.

Другой поддержал эту идею, добавив, что "полет — это часы скуки, прерываемые моментами абсолютного ужаса".

До введения в действие строгих правил безопасности, запрещающих пассажирам, посещать кабину, они могли зайти туда, чтобы поприветствовать пилотов и даже остаться там при определенных обстоятельствах.

Именно в это время один из туристов стал свидетелем действий летчиков. Он рассказал, что "получил возможность лететь в кресле в кабине коммерческого самолета, когда обычные места были заполнены на 100 процентов". "Это было еще в старые добрые времена, когда все было проще", — уточнил пассажир.

Он вспомнил, что когда взлет закончился, пилоты разложили газеты, закрыв всю приборную панель, правда, каждые несколько минут они на нее посматривали.

Издание напоминает, что кроме взлета и посадки, самолет выполняет большую часть работы самостоятельно благодаря "автопилоту". Эксперты поясняют, что "сложная компьютерная матрица диктует самолету, как летать: навигацию, высоту, скорость и тягу двигателя.