Пилоты рассказали, что на самом деле происходит в кабине самолета

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пилоты на социальном новостном сайте анонимно рассказали, чем они занимаются в середине полета, сообщает The Express.
Так, один летчик пояснил, что после взлета дел в кабине не так уж и много. В это время можно разговаривать по телефону, читать газету.
Другой поддержал эту идею, добавив, что "полет — это часы скуки, прерываемые моментами абсолютного ужаса".
До введения в действие строгих правил безопасности, запрещающих пассажирам, посещать кабину, они могли зайти туда, чтобы поприветствовать пилотов и даже остаться там при определенных обстоятельствах.
Именно в это время один из туристов стал свидетелем действий летчиков. Он рассказал, что "получил возможность лететь в кресле в кабине коммерческого самолета, когда обычные места были заполнены на 100 процентов". "Это было еще в старые добрые времена, когда все было проще", — уточнил пассажир.
Он вспомнил, что когда взлет закончился, пилоты разложили газеты, закрыв всю приборную панель, правда, каждые несколько минут они на нее посматривали.
Издание напоминает, что кроме взлета и посадки, самолет выполняет большую часть работы самостоятельно благодаря "автопилоту". Эксперты поясняют, что "сложная компьютерная матрица диктует самолету, как летать: навигацию, высоту, скорость и тягу двигателя.
Но пилоты, конечно, всегда следят за приборной панелью, чтобы убедиться, все ли в порядке.
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