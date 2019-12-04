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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-04T13:40+0300
https://ria.ru/20191204/1561922616.html
Пилоты рассказали, что на самом деле происходит в кабине самолета
https://cdn24.img.ria.ru/images/155794/00/1557940040_0:70:3155:1845_1036x0_80_0_0_3ffa59ac2a0e4e11c1d607fc41748059.jpg
РИА Новости

Пилоты рассказали, что на самом деле происходит в кабине самолета

02:27 04.12.2019 (обновлено: 13:40 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТренажер для пилотов
Тренажер для пилотов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пилоты на социальном новостном сайте анонимно рассказали, чем они занимаются в середине полета, сообщает The Express.
Так, один летчик пояснил, что после взлета дел в кабине не так уж и много. В это время можно разговаривать по телефону, читать газету.
Другой поддержал эту идею, добавив, что "полет — это часы скуки, прерываемые моментами абсолютного ужаса".
До введения в действие строгих правил безопасности, запрещающих пассажирам, посещать кабину, они могли зайти туда, чтобы поприветствовать пилотов и даже остаться там при определенных обстоятельствах.
Именно в это время один из туристов стал свидетелем действий летчиков. Он рассказал, что "получил возможность лететь в кресле в кабине коммерческого самолета, когда обычные места были заполнены на 100 процентов". "Это было еще в старые добрые времена, когда все было проще", — уточнил пассажир.
Он вспомнил, что когда взлет закончился, пилоты разложили газеты, закрыв всю приборную панель, правда, каждые несколько минут они на нее посматривали.
Издание напоминает, что кроме взлета и посадки, самолет выполняет большую часть работы самостоятельно благодаря "автопилоту". Эксперты поясняют, что "сложная компьютерная матрица диктует самолету, как летать: навигацию, высоту, скорость и тягу двигателя.
Но пилоты, конечно, всегда следят за приборной панелью, чтобы убедиться, все ли в порядке.
Пилот
14 марта, 08:00Туризм
Пилоты рассказали, чем опасны неадекватные пассажиры
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ТуризмТуризмтуристыавиакомпаниисамолетыНовости - Туризм
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