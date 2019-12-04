"Драку заказывали?" Кто и зачем обещал убить Зеленского

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Пока Владимир Зеленский готовится к встрече в "нормандском формате" в Париже, в Киеве ему обещают устроить очередной Майдан. Националисты заранее готовятся к тому, что глава государства "предаст" и мобилизует сторонников. Известные "патриотки" даже грозятся убить президента. Но Зеленский надеется, что на предстоящем саммите ему удастся поднять вопрос, решение которого укрепит его позиции внутри страны.

"Привезет капитуляцию — будет Майдан"

Раскачивать ситуацию националисты начали еще в октябре. Тогда переговорный процесс по Донбассу сдвинулся с мертвой точки, Киев подписал так называемую формулу Штайнмайера — алгоритм выполнения Минских соглашений, согласованных в 2015-м лидерами "нормандской четверки": Франции, Германии, России и Украины.

Возмущение "патриотической" общественности вызвало то, что формула предписывала проведение местных выборов еще до установления Киевом контроля над границей Донбасса с Россией. Националисты догадывались, что жители Донецкой и Луганской народных республик вряд ли проголосуют за проукраинских политиков. Вместе с уличными активистами негодуют и парламентарии из двух фракций Верховной рады, и депутаты некоторых местных советов. В одной из западных областей создают "штаб отпора капитуляции". В Киеве активисты собрались на так называемый Штайнмайер-майдан.

Пока одни "патриоты" ходили по улицам украинской столицы, другие попытались заблокировать разведение войск в Донбассе. Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, показательно бездействовало. Зеленскому пришлось ехать в зону боевых действий и уговаривать активистов покинуть блокпосты. После чего две националистки пригрозили его убить.

Видеообращение к главе государства записали депутат Верховной рады от партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федына и волонтер Мария Зверобой. "Ты, ... (гомосексуалист. — Прим. ред.), у тебя мозги обработаны российской пропагандой, — обратилась к Верховному главнокомандующему Зверобой. — Потому что ты совком был, совком остался. Они (националисты. — Прим. ред.) тебя взорвут. Тебя надо мочить в сортире. Это Путин про тебя (сказал), вот таких, как ты, надо мочить". Зверобой объяснила, что покушение на украинского президента готовы совершить ветераны: "Там люди, контуженные на войне".

Если волонтер угрожала главе государства открыто, то депутат Федына была осторожнее. Она намекнула, что "товарищ президент" не бессмертный.

Раньше власть практически не отвечала на угрозы главе государства. Например, Дмитрий Ярош, лидер "Украинской добровольческой армии", созданной на базе "Правого сектора"*, обещал повесить Зеленского, если тот предаст страну. Но лидеру "правосеков"* это сошло с рук. В случае с нападками Зверобой и Федыны Киев решил отреагировать: Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Тем временем другие "активисты" перешли от слов к делу. "Неравнодушные граждане" объединились в "Движение отпора капитуляции" и обещали, что придут к зданию Офиса президента 8 декабря — за день до встречи "нормандской четверки" в Париже. "Привезет капитуляцию — будет новый Майдан", — писал один из участников движения Андрей Левус.

Он же возложил ответственность за грядущие беспорядки на государство: "Провокатором здесь выступает исключительно власть, которая играми с Москвой ставит под угрозу нашу государственность и Конституцию".

Радикалы прямо дают понять, что намерены устроить госпереворот по образцу Евромайдана. "Кремль попытается продавить свой сценарий "примирения" и перезапустить минский процесс на выгодных для себя и самопровозглашенных республик условиях, — говорится на страничке движения в социальной сети. — Должны напомнить президенту Зеленскому опыт его коллеги образца 2013 года. Ведь тогда, как и сегодня, единственным защитником национальных интересов стал украинский народ".

Примечательно, что те самые контуженные, по словам Зверобой, ветераны занимались не политикой, а криминальными разборками. Первого декабря в Киеве был расстрелян автомобиль бизнесмена и депутата киевского областного совета Вячеслава Соболева, погиб его трехлетний сын. Исполнителей задержали. По информации прессы, ими оказались боевики "Аратты" — батальона "Украинской добровольческой армии". Один из них в свое время получил орден от Петра Порошенко. Позднее командир подразделения подтвердил, что задержанные — его бывшие бойцы.

Депутат Рады предыдущего созыва Игорь Мосийчук напомнил, что все громкие убийства последних лет были совершены такими же "ветеранами". "К ликвидации журналиста Павла Шеремета, по информации СМИ, могут быть причастны добровольцы Буча и Пума. По убийству Вороненкова (экс-депутат Госдумы. — Прим. ред.) проходят бывшие бойцы "Донбасса". Гибель Кати Гандзюк — дело рук ветеранов "Украинской добровольческой армии", — перечисляет парламентарий.

Ветераны АТО с уголовным прошлым есть даже в партии Зеленского. "Чтобы избежать наказания за совершенное преступление, депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, когда над ним должен был начаться суд, записался добровольцем в батальон "Сич" и "прослужил" чуть больше месяца на базах этого подразделения", — рассказывает Мосийчук про соратников президента.

Поделили активистов

Неудивительно, что при такой обстановке "в тылу" Зеленский очень осторожно высказывается по поводу предстоящей в Париже встречи. Вопреки обязательствам, взятым на себя Украиной, он заявил, что будет настаивать на сценарии, противоречащем Минским соглашениям. То есть, по его мысли, Киев сначала получит контроль над границей, а только потом пройдут местные выборы.

Пытаясь избежать обвинений в предательстве, украинский президент вынужден подчеркивать, что политическую часть Минских соглашений Киев выполнять не будет. В интервью зарубежным СМИ Зеленский перечислил в порядке убывания три важные проблемы: обмен удерживаемыми лицами, перемирие и "вывод незаконных военных формирований". Под последним термином Киев понимает бойцов ополчения. Понятно, что для Донбасса это означает капитуляцию без каких-либо гарантий безопасности. На что ни Донецк, ни Луганск не могут пойти.

© РИА Новости / Стрингер Участники акции "Нет капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве © РИА Новости / Стрингер Участники акции "Нет капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве

Отвечая на вопрос о "сигналах" от Владимира Путина перед встречей в Париже, Зеленский перешел на тему газового транзита. Правда, украинский лидер сделал оговорку: подчеркнул, что вопрос газа "сам по себе" и не должен быть связан с Донбассом. Хотя, тут же добавил Зеленский, транзит топлива может быть обсужден и в формате "нормандской четверки".

Ведь для Зеленского вопрос цены на газ так же важен, как и урегулирование в Донбассе. После того как социологи зафиксировали падение рейтингов президента, он поручил правительству снизить тарифы на коммунальные услуги уже в декабре. Без успешных переговоров по транзиту топлива это невозможно.

По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарева, угрозы националистов повторить события 2013 года "приведут к технической имитации Майдана". "Сегодня нет тех факторов, которые запустили тогда череду событий. Шесть лет назад интриги главы администрации президента Сергея Левочкина наложились на недовольство олигархов. Поддержку извне подключили, когда "процесс пошел". Сейчас нет ни внешней подпитки возможного Майдана, ни признаков такого предательства в правящей партии. Ресурсов одного Порошенко мало. Улица — формирования активистов — поделена между бывшим президентом и Аваковым. У последнего тоже есть добробаты и "волонтеры", но он втягиваться в это не будет", — отмечает эксперт.

Вместе с тем, по его словам, масштабные митинги протеста националисты все же попытаются устроить: "Они будут действовать как в анекдоте: "Драку заказывали? — Нет! — А нам все равно, уплачено!" Что бы ни сделал, ни сказал, ни подписал или — наоборот — отказался подписать Зеленский, активисты обвинят его в зраде (измене) и постараются качнуть ситуацию. Другое дело, что страна готовится войти в новогодние праздники, и тут уже по принципу "война войной, а обед по расписанию" все разъедутся отмечать".

"Если президент согласится исполнять Минские соглашения, он получит тяжелейший внутренний кризис, который выльется в очередное сидение на Майдане. А вопрос газа — тоже вопрос политический. Зеленскому надо показать и снижение тарифов, и то, что Порошенко обманывал страну. При предыдущем президенте Украина "избавилась от зависимости" от России, покупая газ у Австрии и Словакии, добывавших его из той же российской газовой трубы. Такое "геть вид Москвы" приносило миллиарды в карманы аффилированных лиц. Если Зеленский сможет сделать поставки топлива прозрачными — это будет очевидный плюс ему", — подводит итог Золотарев.

Бывший участник Майдана и военной операции Киева в Донбассе Алексей К. (пожелавший не называть свою фамилию) объясняет на примере угроз Зверобой, почему Зеленский ведет себя так осторожно. "Кто такие волонтерки? Это женщины, которые отправились искать себе героев среди сказочников, краснобаев и прочих альтернативно одаренных товарищей на передовой. Женщины социально успешные, но с такими вот отклонениями в поведении. Всерьез к ним в среде военных никто не относится. Но угроза убить президента — с этим ни одно государство шутить не будет, законопатят на долгий срок так, что не горюй. Если бы кто-то "ватный" в таком духе угрожал Порошенко — очутился бы на зоне, разве что раньше его не прирезали какие-нибудь активисты. Так что Зеленский скорее имитирует преследование тех, кто обещает его убить. Он не контролирует ни силовые структуры, ни военных. Он даже партию свою не контролирует. Никто просто не выполнит его приказов сейчас. Поэтому он лишний раз не провоцирует никого внутри страны", — объясняет собеседник агентства.

Он соглашается с Золотаревым в том, что условий для разжигания "полноценного" Майдана сейчас нет. "Народу уже все равно, им важнее коммунальные платежи. Все давно поняли, что активисты бьются за свой личный интерес, за финансирование себя любимых", — высказывает мнение бывший военнослужащий.