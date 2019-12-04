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2019-12-04T10:45+0300
https://ria.ru/20191204/1561915744.html
Наконец-то дошло: Международный валютный фонд теряет клиентов
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РИА Новости

Наконец-то дошло: Международный валютный фонд теряет клиентов

08:00 04.12.2019 (обновлено: 10:45 04.12.2019)
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© AFP 2019 / Agustin MarcarianАкция протеста против соглашения с МВФ в Буэнос-Айресе
Акция протеста против соглашения с МВФ в Буэнос-Айресе
© AFP 2019 / Agustin Marcarian
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не будет брать у МВФ оставшиеся 11 миллиардов долларов по текущей кредитной программе, потому что "пьянство не лечат вином". В начале ноября о намерении отказаться от поддержки фонда сообщил президент Молдовы Додон, а правительство Белоруссии ограничило взаимодействие только техническими консультациями. И даже министр финансов Украины пообещала свернуть сотрудничество с этой международной структурой к 2023 году. Почему МВФ уже не выглядит спасителем слабых экономик — в материале РИА Новости.

Дважды на одни грабли

Перед новым президентом Аргентины Фернандесом стоит практически невыполнимая задача — исправить то, что наворотил его предшественник Маурисио Макри, набравший кредитов у МВФ, из-за чего госдолг вырос до 300 миллиардов долларов. Для сравнения: ВВП страны в прошлом году, по данным Всемирного банка, составил 518 миллиардов.
В качестве первого шага к спасению национальной экономики Фернандес планирует отказаться от дальнейших кредитов по линии МВФ, чтобы не загонять страну еще глубже в долговую кабалу. "Мне нужно решить огромную проблему с долгами, неужели я стану просить еще 11 миллиардов? Я хочу перестать просить и чтобы мне дали расплатиться", — заявил он в эфире радиостанции Con Vos.
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Финансовые трудности Аргентины резко обострились в 2015-м, когда президент Макри, придя к власти, попробовал выйти из экономического кризиса с помощью "неолиберальных реформ": создать свободный рынок, приватизировать предприятия и уменьшить роль государства в экономике. Не справившись с этим самостоятельно, он попросил 57 миллиардов долларов у МВФ.
Его не остановило то, что Аргентина уже пострадала от МВФ в конце прошлого века. В 1990-е годы министр экономики Доминго Кавальо запустил программу либеральных реформ, в ходе которой, в частности, освободил иностранных инвесторов от налогов.

В Аргентину устремились зарубежные бизнесмены, МВФ выдал кредиты на оплату старых долгов. Но после того как соседняя Бразилия девальвировала свою валюту, инвесторы предпочли перебраться туда, оставив Аргентину ни с чем. В МВФ заявили, что спасти страну от дефолта уже не получится, и отказали в очередном транше.

МВФ выдает кредиты только в связке с рекомендациями по реструктуризации экономики должника, которым тот обязан неукоснительно следовать. Это и стало главной экономической ошибкой Макри.
Вместо того чтобы помогать национальному бизнесу и создавать новые рабочие места (как было в Южной Корее), правительство Аргентины взвинтило ключевую ставку Центробанка до 60 процентов, лишив предпринимателей финансирования. В то же время, по совету фонда, были урезаны социальные расходы, что привело к 15-кратному удорожанию коммунальных платежей.
Закончилось все социальной катастрофой. Резко ухудшилась демографическая ситуация: рождаемость упала, зато иммиграция росла лавинообразно. Более того, из-за сокращения бюджетной поддержки медицины в стране разразилась крупнейшая с начала века вспышка кори.
"Уже официально зарегистрирован 61 случай заражения корью, потому что правительство морально опустилось до отказа в вакцинации населения. Все это — результат следования любой ценой плану Международного валютного фонда. Мы должны срочно исправить ситуацию", — написал президент Фернандес в твиттере.

Стандартный сценарий

Экономисты не зря сравнивают Маурисио Макри с Петром Порошенко. Экс-президент Украины пошел по тому же пути.
Масла в огонь подлила политическая ангажированность некоторых экономических решений Киева: отказавшись от прямых поставок газа из России, Украина продолжала закупать наше топливо, но втридорога и через европейских трейдеров. При этом правительству пришлось отпустить цены на газ для населения по требованию МВФ.
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"МВФ указал: цена на газ для населения должна быть рыночной. Ну тогда обеспечьте зарплаты, прожиточный минимум, рабочие места тоже, чтобы это отвечало возможностям рыночной жизни. <…> Или надо слушаться МВФ, или думать об интересах наших людей. Я считаю, что власть должна думать о наших людях и исходить из их интересов. Ну, а власть пока думает и выполняет "хотелки" МВФ", — негодует народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Эффект от таких мер не был бы столь разрушительным, если бы сначала Порошенко обеспечил подъем малых и средних предприятий — и, как следствие, доходов населения. Но он просто взвинтил цены на коммуналку, покупательская способность граждан упала, страна погрузилась в пучину экономического кризиса.
В Киеве понимают: итоги дальнейшего сотрудничества с МВФ будут плачевными, но слезть с этой иглы пока не могут. В конце ноября глава Минфина Оксана Маркарова сообщила, что власти Украины намерены закончить работу с фондом в 2023 году, чтобы "у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли себя обеспечивать".
Проблема в том, что для этого Киев планирует до конца года договориться с МВФ о новой трехлетней программе кредитования. Одно из ключевых условий кредитора — отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель, в том числе — иностранным инвесторам.

В свое время Аргентина тоже решилась на аналогичную "земельную реформу". В итоге иностранцы выкупили 75 процентов участков, а почти все местные крестьяне остались без наделов.

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В Киеве не сомневаются, что справиться с пиковыми выплатами по внешнему долгу в 2019-2020 годах не получится, если из бюджета выпадут доходы от транзита российского газа. Поэтому нынешний глава Минэнерго страны Алексей Оржель в начале декабря заявил о необходимости сменить руководство "Нафтогаза".
В первую очередь это касается действующего председателя правления газового монополиста Андрея Коболева, провалившего трехсторонние переговоры по транзиту. "Газпром" предлагал ему вернуться к прямым поставкам с 25-процентным дисконтом от цены, которую Киев платит за тот же газ сейчас. Но он отказался. Теперь президенту Владимиру Зеленскому придется лично обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным на предстоящей встрече в нормандском формате.
Эксперты уверены: МВФ попросту не позволит отправить в отставку главу "Нафтогаза". Ведь это противоречит планам фонда — окончательно разорить страну и распродать ее по дешевке западным инвесторам.
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Обсудить 17
Алексей Оржель"Нормандская четверка"ГазпромАргентинаМВФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Не все рекомендации МВФ плохи, тот же пенсионный возраст давно нужно было поднять, и чтобы это понять МВФ не нужен. Бюджетное правило тоже нужно, особенно после шока 2014 года. Так что не надо «гнать» на РФ и сказки про «колонию».
4 декабря, 12:10
Ivan Vdulin
12000229
Если не секрет - где они возьмут столько бабла за 3 года, чтобы полностью закрыть общение с МВФ? Петюня набрал лет на 50 поголовного рабства.
4 декабря, 13:11
Сергей Веретенников
2700101
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