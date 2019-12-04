Российские туристы рассказали, в какие дни недели они покупают билеты

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий выяснили, в какие дни недели его клиенты чаще всего покупают билеты, сообщает OneTwoTrip.

В исследовании приняли участие 2 712 человек.

Выяснилось, что часто покупка билетов на самолет или поезд зависит от их стоимости и даты получения зарплаты. Некоторые опрошенные ориентируются на начало или конец рабочей недели.

Оказалось, что билеты на поезд путешественники чаще всего покупают по понедельникам (этот день выбрали 15,8 процентов опрошенных), пятницам (13,1 процентов) и средам (10,3 процентов).

Основной причиной, по которой железнодорожные путешественники выбирают определенный день недели, является стоимость билетов. 32,5 процента опрошенных думают, что в некоторые дни покупка обходится дешевле. Большинство респондентов уверены, что это понедельник или среда. У 13,3 процентов — приобретение билетов связано с получением заработной платы. При этом у 28,9 процентов нет точной причины, по которой они приобретают билеты на поезд в конкретный день недели.

Авиабилеты чаще всего покупают во вторник — этот ответ выбрали 11,5 процентов путешественников. 10 процентов — планируют перелеты в субботу, а 9,2 процентов — в понедельник.