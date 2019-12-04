Дмитрий Куликов о подлинном историческом самоопределении

"Люди Донбасса" —Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Герой седьмого выпуска — радио- и телеведущий Дмитрий Куликов, политолог, публицист, политический консультант. Родился и вырос в Донбассе, является специалистом по Украине и экспертом комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками. Дмитрий расскажет, как вывозил близких по обстреливаемым дорогам и почему они, прожив два месяца в Москве, вернулись в зону боевых действий. О добровольцах Донецка, о стремлении к политическому пониманию в Донбассе, о борьбе с политическим склерозом, а также о главном принципе русского и донецкого характеров — расскажем в новом выпуске.