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Люди Донбасса
2019-12-04T17:22+0300
https://ria.ru/20191204/1561909663.html
Дмитрий Куликов о подлинном историческом самоопределении
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/85/1561908515_98:0:2557:1383_1036x0_80_0_0_81cb5abeda9ed8dd637a762102ab2137.png
РИА Новости

Дмитрий Куликов о подлинном историческом самоопределении

14:00 04.12.2019 (обновлено: 17:22 04.12.2019)
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"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Герой седьмого выпуска — радио- и телеведущий Дмитрий Куликов, политолог, публицист, политический консультант. Родился и вырос в Донбассе, является специалистом по Украине и экспертом комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками. Дмитрий расскажет, как вывозил близких по обстреливаемым дорогам и почему они, прожив два месяца в Москве, вернулись в зону боевых действий. О добровольцах Донецка, о стремлении к политическому пониманию в Донбассе, о борьбе с политическим склерозом, а также о главном принципе русского и донецкого характеров — расскажем в новом выпуске.
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Люди ДонбассаСитуация в ДНР и ЛНРКирилл ВышинскийГосдума РФСНГМоскваДонецк (Донецкая область)РоссияОбщество
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