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РИА Новости

Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет

00:24 04.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Издание Interview Magazine опубликовало беседу актеров Брэда Питта и Энтони Хопкинса, в ходе которой они пришли к выводу, что с возрастом люди становятся более ранимыми.

Я не плакал около 20 лет, но сейчас стал более эмоциональным. Меня трогают дети, друзья, новости, — признался актер, — Думаю, что это хороший знак.

На это Хопкинс, который снималя с Питтом в фильме "Легенды осени" (1994 год) и "Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998 год), добавил, что такие слезы, как правило, не проливаются из-за грусти.

Когда вы становитесь старше, то обнаруживаете, что иногда просто хотите плакать. Дело не в горе. Речь идет о величии жизни, — прокомментировал лауреат премии "Оскар".

Актеры обсудили ошибки, которые совершили в прошлом.
По мнению Брэда Питта, людей следует судить не за сами промахи, а за то, как люди на них реагируют.

Мы живем в то время, когда все слишком строго судят друг друга за ошибки. Мы придаем этому слишком большое значение, — подчеркнул Питт, — Но мы всегда будем ошибаться. Куда важнее проследить, какой шаг после случившегося сделает виновный.

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