Без шанса на прощение. Пожизненно заключенные в "Полярной сове"

22 часа в сутки они проводят в камерах с белыми стенами, прибитой к стенам и полу мебели и решётками на окнах — так пройдет остаток их дней. Вещи, давно ставшие обыденностью на воле, они никогда не увидят: некоторые даже не застали интернет и ни разу не видели смартфон. Многие заключённые как мантру повторяют слова: приговор неоправданно жесток, со временем они докажут свою невиновность. Только вот за всю историю колонии пересмотра дела добился один человек.