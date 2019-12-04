Без шанса на прощение. Пожизненно заключенные в "Полярной сове"

22 часа в сутки они проводят в камерах с белыми стенами, прибитой к стенам и полу мебели и решётками на окнах — так пройдет остаток их дней. Вещи, давно ставшие обыденностью на воле, они никогда не увидят: некоторые даже не застали интернет и ни разу не видели смартфон. Многие заключённые как мантру повторяют слова: приговор неоправданно жесток, со временем они докажут свою невиновность. Только вот за всю историю колонии пересмотра дела добился один человек.
Сожалеют ли они о своих поступках? Что о них думают родственники? Можно ли найти свою любовь, отбывая пожизненный срок?
Журналист МИА "Россия Сегодня" Александр Темнов побывал в "Полярной сове" и поговорил с её заключенными, чтобы понять, что значит жить без шанса на возвращение к нормальной жизни, без шанса на прощение.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Монтаж Андрея Темнова
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