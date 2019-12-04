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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2019-12-04T14:00+0300
https://ria.ru/20191204/1561899682.html
Без шанса на прощение. Пожизненно заключенные в "Полярной сове"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156192/45/1561924573_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_8fa7ed5f4f68cf15c006bebd0d872db2.jpg
РИА Новости

Без шанса на прощение. Пожизненно заключенные в "Полярной сове"

14:00 04.12.2019
5252
Истории.doc
Без шанса на прощение. Пожизненно заключенные в "Полярной сове"
Вчера, 14:00
Бесланский террорист Кулаев, битцевский маньяк Пичушкин, белгородский стрелок Помазун, "красноярский Чикатило" Заманов, лидер Ореховской ОПГ Буторин. Это лишь несколько имен тех, кто отбывает пожизненный срок в колонии "Полярная сова". Всего здесь содержатся больше 340 человек, а общее число их жертв сопоставимо с населением небольшого поселка.
22 часа в сутки они проводят в камерах с белыми стенами, прибитой к стенам и полу мебели и решётками на окнах — так пройдет остаток их дней. Вещи, давно ставшие обыденностью на воле, они никогда не увидят: некоторые даже не застали интернет и ни разу не видели смартфон. Многие заключённые как мантру повторяют слова: приговор неоправданно жесток, со временем они докажут свою невиновность. Только вот за всю историю колонии пересмотра дела добился один человек.
Сожалеют ли они о своих поступках? Что о них думают родственники? Можно ли найти свою любовь, отбывая пожизненный срок?
Журналист МИА "Россия Сегодня" Александр Темнов побывал в "Полярной сове" и поговорил с её заключенными, чтобы понять, что значит жить без шанса на возвращение к нормальной жизни, без шанса на прощение.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
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