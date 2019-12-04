Азорские острова. Где пьют царское вино и готовят мясо в пепле вулкана

Азорские острова расположены в Атлантическом океане и принадлежат Португалии. По одной версии, их название происходит от устаревшего португальского azures — "голубые".

По другой — от слова Açor — "ястреб". Легенда гласит: птицы летели на острова к своим гнездам, указывая путь мореплавателям. Но ученые считают такую историю далекой от правды, ведь эти хищники никогда здесь не обитали.