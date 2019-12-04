Азорские острова. Где пьют царское вино и готовят мясо в пепле вулкана

Азорские острова расположены в Атлантическом океане и принадлежат Португалии. По одной версии, их название происходит от устаревшего португальского azures — "голубые".
По другой — от слова Açor — "ястреб". Легенда гласит: птицы летели на острова к своим гнездам, указывая путь мореплавателям. Но ученые считают такую историю далекой от правды, ведь эти хищники никогда здесь не обитали.
Азорские острова расположены в Атлантическом океане и принадлежат Португалии. По одной версии, их название происходит от устаревшего португальского azures — "голубые".
По другой — от слова Açor — "ястреб". Легенда гласит: птицы летели на острова к своим гнездам, указывая путь мореплавателям. Но ученые считают такую историю далекой от правды, ведь эти хищники никогда здесь не обитали.
Сан-Мигел — самый крупный из девяти островов. Его считают и самым зеленым: это подтверждают фото с высоты.
Сан-Мигел — самый крупный из девяти островов. Его считают и самым зеленым: это подтверждают фото с высоты.
Крупнейший город острова — Понта-Делгада с населением более 46 тысяч жителей.
На Сан-Мигеле расположен международный аэропорт — большинство туристов прилетают именно сюда. Еще две крупные воздушные гавани есть на островах Терсейра и Санта-Мария.
Крупнейший город острова — Понта-Делгада с населением более 46 тысяч жителей.
На Сан-Мигеле расположен международный аэропорт — большинство туристов прилетают именно сюда. Еще две крупные воздушные гавани есть на островах Терсейра и Санта-Мария.
Церковь Святого Себастьяна XVI века — главная в городе. Собор известен золотыми гобеленами, декором из редких видов бразильской древесины и резным кедровым алтарем.
Церковь Святого Себастьяна XVI века — главная в городе. Собор известен золотыми гобеленами, декором из редких видов бразильской древесины и резным кедровым алтарем.
В долине Фурнаш — много гейзеров, фумарол (трещин в кратерах), горячих и холодных источников.
"Здесь можно попробовать уникальное блюдо — кузиду: мясо и овощи, приготовленные в кастрюле, зарытой на пять-шесть часов в горячий вулканический пепел", — рассказывает гид по Азорским островам Эльвира Утретская.
В долине Фурнаш — много гейзеров, фумарол (трещин в кратерах), горячих и холодных источников.
"Здесь можно попробовать уникальное блюдо — кузиду: мясо и овощи, приготовленные в кастрюле, зарытой на пять-шесть часов в горячий вулканический пепел", — рассказывает гид по Азорским островам Эльвира Утретская.
Кратер вулкана на Сан-Мигеле заполнен водами большого озера, состоящего, в свою очередь, из двух малых — Синего и Зеленого. Их соединяет небольшой пролив. Это самый крупный водоем острова. Вокруг — живописная долина.
Кратер вулкана на Сан-Мигеле заполнен водами большого озера, состоящего, в свою очередь, из двух малых — Синего и Зеленого. Их соединяет небольшой пролив. Это самый крупный водоем острова. Вокруг — живописная долина.
Ботанический парк Терра Ноштра считается одним из самых красивых в Европе. В нем собраны редкие растения со всего света. Здесь же — большой бассейн с термальной водой, температура которой 37 градусов Цельсия. Плавать комфортно в любое время года.
Ботанический парк Терра Ноштра считается одним из самых красивых в Европе. В нем собраны редкие растения со всего света. Здесь же — большой бассейн с термальной водой, температура которой 37 градусов Цельсия. Плавать комфортно в любое время года.
Кроме того, остров знаменит чайными плантациями, которых больше нет нигде в Западной Европе. "Туда удобно заехать по пути в Фурнаш", — советует гид по Азорским островам Сюзанна Мирович.
На местную фабрику стоит прийти с экскурсией: туристам показывают, как производят самый северный чай на планете.
Кроме того, остров знаменит чайными плантациями, которых больше нет нигде в Западной Европе. "Туда удобно заехать по пути в Фурнаш", — советует гид по Азорским островам Сюзанна Мирович.
На местную фабрику стоит прийти с экскурсией: туристам показывают, как производят самый северный чай на планете.
Кроме как на Сан-Мигеле, в таких высоких широтах не растут и ананасы. Плоды вызревают по два года.
В местных магазинах продают не только фрукты, но и ананасовый ликер, а также мыло.
Кроме как на Сан-Мигеле, в таких высоких широтах не растут и ананасы. Плоды вызревают по два года.
В местных магазинах продают не только фрукты, но и ананасовый ликер, а также мыло.
Коровий сыр в шайбах — обязательный атрибут любой дегустации на Азорских островах.
"Здесь любят есть маленьких одностворчатых моллюсков лапаш — либо в сыром виде, либо запеченными на гриле с оливковым маслом и чесноком", — отмечает Эльвира Утретская.
Еще на островах рекомендуют отведать морепродукты, свежую рыбу из Северной Атлантики и сочные стейки. "Обязательно возьмите осьминога в красном вине со специями или просто тушенного в оливковом масле", — советует Сюзанна Мирович.
Коровий сыр в шайбах — обязательный атрибут любой дегустации на Азорских островах.
"Здесь любят есть маленьких одностворчатых моллюсков лапаш — либо в сыром виде, либо запеченными на гриле с оливковым маслом и чесноком", — отмечает Эльвира Утретская.
Еще на островах рекомендуют отведать морепродукты, свежую рыбу из Северной Атлантики и сочные стейки. "Обязательно возьмите осьминога в красном вине со специями или просто тушенного в оливковом масле", — советует Сюзанна Мирович.
На Азорах в обязательную туристическую программу, кроме обзорных экскурсий, входит прогулка на катере, во время которой можно увидеть китов и дельфинов.
"Здесь встречаются более двадцати видов китообразных", — говорит Эльвира Утретская. По ее словам, мимо Азорских островов пролегает миграционный путь кашалотов. Также довольно часто туристы видят синего кита — самое крупное животное на планете, чьи размеры достигают 33 метров в длину.
На Азорах в обязательную туристическую программу, кроме обзорных экскурсий, входит прогулка на катере, во время которой можно увидеть китов и дельфинов.
"Здесь встречаются более двадцати видов китообразных", — говорит Эльвира Утретская. По ее словам, мимо Азорских островов пролегает миграционный путь кашалотов. Также довольно часто туристы видят синего кита — самое крупное животное на планете, чьи размеры достигают 33 метров в длину.
Еще один остров архипелага — Фаял называют голубым из-за множества гортензий, цветущих здесь в сезон.
Еще один остров архипелага — Фаял называют голубым из-за множества гортензий, цветущих здесь в сезон.
"Главная достопримечательность Фаяла — Калдейра, огромный кратер вулкана в виде чаши диаметром в два километра. На ее стенах — множество растений–эндемиков", — поясняет Эльвира Утретская.
"Главная достопримечательность Фаяла — Калдейра, огромный кратер вулкана в виде чаши диаметром в два километра. На ее стенах — множество растений–эндемиков", — поясняет Эльвира Утретская.
С XV века на Пику существуют виноградники площадью в 987 гектаров. Они являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лоза растет на тысяче небольших прямоугольных участков, защищенных от ветра и морской воды заграждениями из застывшей лавы.
Особенно ценятся азорские белые вина, отмечает Сюзанна Мирович. Их с XVIII века поставляли к столу папы римского и русских царей.
С XV века на Пику существуют виноградники площадью в 987 гектаров. Они являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лоза растет на тысяче небольших прямоугольных участков, защищенных от ветра и морской воды заграждениями из застывшей лавы.
Особенно ценятся азорские белые вина, отмечает Сюзанна Мирович. Их с XVIII века поставляли к столу папы римского и русских царей.