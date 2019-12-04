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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-04T14:44+0300
https://ria.ru/20191204/1560067757.html
Азорские острова. Где пьют царское вино и готовят мясо в пепле вулкана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/65/1560066564_0:61:3533:2048_1036x0_80_0_0_5ae97b894a8af1a25cfd2f4342220b5a.jpg
РИА Новости

Азорские острова. Где пьют царское вино и готовят мясо в пепле вулкана

08:00 04.12.2019 (обновлено: 14:44 04.12.2019)
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Азорские острова — самая западная часть Европы, отделенная от материковой Португалии полутора тысячами километров. Здесь необычно все: гейзеры, действующие вулканы, растения, которые не встретишь больше нигде. О том, где правильно наблюдать за китами, пробовать мясо, приготовленное в вулканическом пепле, и пить вино русских царей, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Азорские острова расположены в Атлантическом океане и принадлежат Португалии. По одной версии, их название происходит от устаревшего португальского azures — "голубые".

По другой — от слова Açor — "ястреб". Легенда гласит: птицы летели на острова к своим гнездам, указывая путь мореплавателям. Но ученые считают такую историю далекой от правды, ведь эти хищники никогда здесь не обитали.

Остров Сан-Мигел, входящий в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане, в Португалии
1 из 16

Азорские острова расположены в Атлантическом океане и принадлежат Португалии. По одной версии, их название происходит от устаревшего португальского azures — "голубые".

По другой — от слова Açor — "ястреб". Легенда гласит: птицы летели на острова к своим гнездам, указывая путь мореплавателям. Но ученые считают такую историю далекой от правды, ведь эти хищники никогда здесь не обитали.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Сан-Мигел — самый крупный из девяти островов. Его считают и самым зеленым: это подтверждают фото с высоты.

Остров Сан-Мигел, входящий в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане, в Португалии
2 из 16

Сан-Мигел — самый крупный из девяти островов. Его считают и самым зеленым: это подтверждают фото с высоты.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Крупнейший город острова — Понта-Делгада с населением более 46 тысяч жителей.

На Сан-Мигеле расположен международный аэропорт — большинство туристов прилетают именно сюда. Еще две крупные воздушные гавани есть на островах Терсейра и Санта-Мария.

Порт города Понта-Делгада на острове Сан-Мигел в Португалии. Сан-Мигел - самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова
3 из 16

Крупнейший город острова — Понта-Делгада с населением более 46 тысяч жителей.

На Сан-Мигеле расположен международный аэропорт — большинство туристов прилетают именно сюда. Еще две крупные воздушные гавани есть на островах Терсейра и Санта-Мария.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Церковь Святого Себастьяна XVI века — главная в городе. Собор известен золотыми гобеленами, декором из редких видов бразильской древесины и резным кедровым алтарем.

Прихожане в одной из католических церквей города Понта-Делгада на острове Сан-Мигел в Португалии. Сан-Мигел - самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова
4 из 16

Церковь Святого Себастьяна XVI века — главная в городе. Собор известен золотыми гобеленами, декором из редких видов бразильской древесины и резным кедровым алтарем.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В долине Фурнаш — много гейзеров, фумарол (трещин в кратерах), горячих и холодных источников.

"Здесь можно попробовать уникальное блюдо — кузиду: мясо и овощи, приготовленные в кастрюле, зарытой на пять-шесть часов в горячий вулканический пепел", — рассказывает гид по Азорским островам Эльвира Утретская.

Кратеры гейзеров на озере в парке Рибейра-душ-Калдейраш на острове Сан-Мигель
5 из 16

В долине Фурнаш — много гейзеров, фумарол (трещин в кратерах), горячих и холодных источников.

"Здесь можно попробовать уникальное блюдо — кузиду: мясо и овощи, приготовленные в кастрюле, зарытой на пять-шесть часов в горячий вулканический пепел", — рассказывает гид по Азорским островам Эльвира Утретская.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Кратер вулкана на Сан-Мигеле заполнен водами большого озера, состоящего, в свою очередь, из двух малых — Синего и Зеленого. Их соединяет небольшой пролив. Это самый крупный водоем острова. Вокруг — живописная долина.

Зеленое и голубое озера Сет Сидадеш на острове Сан-Мигель
6 из 16

Кратер вулкана на Сан-Мигеле заполнен водами большого озера, состоящего, в свою очередь, из двух малых — Синего и Зеленого. Их соединяет небольшой пролив. Это самый крупный водоем острова. Вокруг — живописная долина.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Ботанический парк Терра Ноштра считается одним из самых красивых в Европе. В нем собраны редкие растения со всего света. Здесь же — большой бассейн с термальной водой, температура которой 37 градусов Цельсия. Плавать комфортно в любое время года.

Бассейн с серной водой в ботаническом парке Терра Ностра на острове Сан-Мигель
7 из 16

Ботанический парк Терра Ноштра считается одним из самых красивых в Европе. В нем собраны редкие растения со всего света. Здесь же — большой бассейн с термальной водой, температура которой 37 градусов Цельсия. Плавать комфортно в любое время года.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Кроме того, остров знаменит чайными плантациями, которых больше нет нигде в Западной Европе. "Туда удобно заехать по пути в Фурнаш", — советует гид по Азорским островам Сюзанна Мирович.

На местную фабрику стоит прийти с экскурсией: туристам показывают, как производят самый северный чай на планете.

Поля чайной фабрики на острове Сан-Мигель
8 из 16

Кроме того, остров знаменит чайными плантациями, которых больше нет нигде в Западной Европе. "Туда удобно заехать по пути в Фурнаш", — советует гид по Азорским островам Сюзанна Мирович.

На местную фабрику стоит прийти с экскурсией: туристам показывают, как производят самый северный чай на планете.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© wikimedia.org

Кроме как на Сан-Мигеле, в таких высоких широтах не растут и ананасы. Плоды вызревают по два года.

В местных магазинах продают не только фрукты, но и ананасовый ликер, а также мыло.

ананас
9 из 16

Кроме как на Сан-Мигеле, в таких высоких широтах не растут и ананасы. Плоды вызревают по два года.

В местных магазинах продают не только фрукты, но и ананасовый ликер, а также мыло.

© wikimedia.org
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Коровий сыр в шайбах — обязательный атрибут любой дегустации на Азорских островах.

"Здесь любят есть маленьких одностворчатых моллюсков лапаш — либо в сыром виде, либо запеченными на гриле с оливковым маслом и чесноком", — отмечает Эльвира Утретская.

Еще на островах рекомендуют отведать морепродукты, свежую рыбу из Северной Атлантики и сочные стейки. "Обязательно возьмите осьминога в красном вине со специями или просто тушенного в оливковом масле", — советует Сюзанна Мирович.

Коровы на пастбище на острове Пику. Остров входит в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане
10 из 16

Коровий сыр в шайбах — обязательный атрибут любой дегустации на Азорских островах.

"Здесь любят есть маленьких одностворчатых моллюсков лапаш — либо в сыром виде, либо запеченными на гриле с оливковым маслом и чесноком", — отмечает Эльвира Утретская.

Еще на островах рекомендуют отведать морепродукты, свежую рыбу из Северной Атлантики и сочные стейки. "Обязательно возьмите осьминога в красном вине со специями или просто тушенного в оливковом масле", — советует Сюзанна Мирович.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira

На Азорах в обязательную туристическую программу, кроме обзорных экскурсий, входит прогулка на катере, во время которой можно увидеть китов и дельфинов.

"Здесь встречаются более двадцати видов китообразных", — говорит Эльвира Утретская. По ее словам, мимо Азорских островов пролегает миграционный путь кашалотов. Также довольно часто туристы видят синего кита — самое крупное животное на планете, чьи размеры достигают 33 метров в длину.

Туристы смотрят на дельфинов во время экскурсии Наблюдение за китами на острове Сан-Мигель
11 из 16

На Азорах в обязательную туристическую программу, кроме обзорных экскурсий, входит прогулка на катере, во время которой можно увидеть китов и дельфинов.

"Здесь встречаются более двадцати видов китообразных", — говорит Эльвира Утретская. По ее словам, мимо Азорских островов пролегает миграционный путь кашалотов. Также довольно часто туристы видят синего кита — самое крупное животное на планете, чьи размеры достигают 33 метров в длину.

© AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще один остров архипелага — Фаял называют голубым из-за множества гортензий, цветущих здесь в сезон.

Остров Сан-Мигель
12 из 16

Еще один остров архипелага — Фаял называют голубым из-за множества гортензий, цветущих здесь в сезон.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"Главная достопримечательность Фаяла — Калдейра, огромный кратер вулкана в виде чаши диаметром в два километра. На ее стенах — множество растений–эндемиков", — поясняет Эльвира Утретская.

Остров Файал в Португалии
13 из 16

"Главная достопримечательность Фаяла — Калдейра, огромный кратер вулкана в виде чаши диаметром в два километра. На ее стенах — множество растений–эндемиков", — поясняет Эльвира Утретская.

© РИА Новости / Александр Вильф
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CC0 / jackmac34 /

В середине прошлого века Фаял увеличился на 2,5 квадратного километра. Больше года извергавшийся вулкан Капелиньюш насыпал пепла на целый полуостров — образовался почти лунный ландшафт, продолжает гид.

Остров Фаял
14 из 16

В середине прошлого века Фаял увеличился на 2,5 квадратного километра. Больше года извергавшийся вулкан Капелиньюш насыпал пепла на целый полуостров — образовался почти лунный ландшафт, продолжает гид.

CC0 / jackmac34 /
CC0 / Comanche0 /

Есть вулкан и еще на одном острове — Пику. Его высота 2351 метр. В последний раз он извергался в 1963 году, и на его склонах видны пути лавовых потоков.

Довольно долго местные жили за счет китобойного промысла, а сейчас развивают туризм.

Вулкан Пику
15 из 16

Есть вулкан и еще на одном острове — Пику. Его высота 2351 метр. В последний раз он извергался в 1963 году, и на его склонах видны пути лавовых потоков.

Довольно долго местные жили за счет китобойного промысла, а сейчас развивают туризм.

CC0 / Comanche0 /
CC0 / jackmac34 /

С XV века на Пику существуют виноградники площадью в 987 гектаров. Они являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лоза растет на тысяче небольших прямоугольных участков, защищенных от ветра и морской воды заграждениями из застывшей лавы.

Особенно ценятся азорские белые вина, отмечает Сюзанна Мирович. Их с XVIII века поставляли к столу папы римского и русских царей.

Виноградник
16 из 16

С XV века на Пику существуют виноградники площадью в 987 гектаров. Они являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лоза растет на тысяче небольших прямоугольных участков, защищенных от ветра и морской воды заграждениями из застывшей лавы.

Особенно ценятся азорские белые вина, отмечает Сюзанна Мирович. Их с XVIII века поставляли к столу папы римского и русских царей.

CC0 / jackmac34 /
6213020
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