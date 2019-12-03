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РИА Новости

Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей

23:59 03.12.2019 (обновлено: 00:00 04.12.2019)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Жильцы дома под Белгородом, пострадавшего из-за взрыва газа, получат по 30 тысяч рублей на текущие расходы, заявил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Информация о происшествии на улице Шаландина в поселке Яковлево поступила спасателям в 20.05 мск. По последним данным, из-за хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали шесть человек. Как отмечали спасатели, еще один человек может находиться под завалами.
"Что касается решения вопросов компенсации, мы определились. Первое: на текущие расходы завтра все 23 человека, по списку которые здесь проживали, получат по 30 тысяч рублей. По имущественным потерям решение будет принято завтра", - сказал журналистам Савченко.
По его словам, проблем с размещением жильцов дома не возникнет, люди отказались от предложений властей, "потому что у всех есть родственники".
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Вчера, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
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Обрушение дома в Белгородской областиЕвгений СавченкоБелгородская областьПроисшествия
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