Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Жильцы дома под Белгородом, пострадавшего из-за взрыва газа, получат по 30 тысяч рублей на текущие расходы, заявил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Информация о происшествии на улице Шаландина в поселке Яковлево поступила спасателям в 20.05 мск. По последним данным, из-за хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали шесть человек. Как отмечали спасатели, еще один человек может находиться под завалами.
"Что касается решения вопросов компенсации, мы определились. Первое: на текущие расходы завтра все 23 человека, по списку которые здесь проживали, получат по 30 тысяч рублей. По имущественным потерям решение будет принято завтра", - сказал журналистам Савченко.
По его словам, проблем с размещением жильцов дома не возникнет, люди отказались от предложений властей, "потому что у всех есть родственники".