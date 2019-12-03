Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей

Информация о происшествии на улице Шаландина в поселке Яковлево поступила спасателям в 20.05 мск. По последним данным, из-за хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали шесть человек. Как отмечали спасатели, еще один человек может находиться под завалами.