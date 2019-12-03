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РИА Новости

В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка

23:47 03.12.2019
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© Фото : аккаунт Русского союза Латвии в сети FacebookЛатвийские школьники и активисты Русского союза Латвии во время акции в защиту русскоязычного образования в Страсбурге, Франция. 4 июля 2018
Латвийские школьники и активисты Русского союза Латвии во время акции в защиту русскоязычного образования в Страсбурге, Франция. 4 июля 2018
© Фото : аккаунт Русского союза Латвии в сети Facebook
РИГА, 3 дек – РИА Новости. Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии намерены провести 5 декабря шествие в защиту образования на русском языке, сообщил РИА Новости сопреседатель союза, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года.
"Сбор начнется у министерства образования в 18.30 (19.30 мск) и продлится до 19 часов (20.00 мск). Участники акции вооружатся фонариками, включат экраны телефонов, создавая поток света, чтобы рассеять тьму. Мы начинаем шествие от министерства "тьмы" - министерства образования - и идем к свободе - к памятнику Свободы", - сказал Митрофанов.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
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