В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка

"Сбор начнется у министерства образования в 18.30 (19.30 мск) и продлится до 19 часов (20.00 мск). Участники акции вооружатся фонариками, включат экраны телефонов, создавая поток света, чтобы рассеять тьму. Мы начинаем шествие от министерства "тьмы" - министерства образования - и идем к свободе - к памятнику Свободы", - сказал Митрофанов.