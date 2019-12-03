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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области увеличилось

23:23 03.12.2019
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о происшествии на улице Шаландина в поселке Яковлево поступила спасателям в 20.05 мск. Ранее сообщалось, что в результате хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали пять человек.
"Двоих пострадавших сразу увезли в больницу Белгорода. В Яковлевскую центральную районную больницу доставили четверых человек, потом одну женщину оттуда повезли в Белгород. Всего шестеро", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у одного из пострадавших, который находится в Яковлевской ЦРБ, тяжелая травма головы.
По предварительной информации, в доме были прописаны 24 человека, 18 оперативно эвакуировали. По данным спасателей, еще один человек может находиться под завалами.
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