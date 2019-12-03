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РИА Новости

Рязанский губернатор навестил студента, получившего тяжелую травму

23:18 03.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов навестил получившего прошлой осенью серьезную травму головы студента первого курса педагогического колледжа Алексея Дудкина, сообщает во вторник облправительство.
Студент-первокурсник Рязанского педагогического колледжа Алексей Дудкин осенью прошлого года получил серьезную травму головы после тренировочного боксерского спарринга в общежитии. Ситуация, в которой оказался юноша, была сразу же взята Николаем Любимовым на личный контроль. Сейчас Алексей еще проходит реабилитацию. Во вторник, 3 декабря, губернатор приехал к нему домой, в село Ольхи Ухоловского района.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Николай Любимов пообщался с мамой Алексея – Еленой Александровной, которая рассказала главе области о состоянии здоровья сына и ходе восстановительного лечения. По ее словам, молодого человека курируют специалисты Сапожковского комплексного центра социального обслуживания населения и областное министерство здравоохранения. В течение 2019 года Алексей прошел несколько курсов реабилитации в НИИ "Неотложной детской хирургии и травматологии" департамента здравоохранения Москвы. Как рассказала мама молодого человека, есть положительная динамика в восстановлении двигательной активности рук, ног, речи, эмоций.
Из Рязанского областного фонда социальной поддержки населения семье Алексея было выделено 300 тысяч рублей, в 2019 году – приобретены кресло-коляска, туторы, предоставлены необходимые средства для ухода и реабилитации молодого человека.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Губернатор пожелал Алексею Дудкину скорейшего выздоровления и успехов в дальнейшей реабилитации.
"Ты настоящий мужчина! Молодец, что не ленишься, руки не опускаешь и дай бог, чтобы никогда не опускал. Удачи тебе во всем и здоровья!" – сказал Николай Любимов.
Глава региона передал для Алексея опорный вертикализатор, который был приобретен в соответствии с рекомендациями федерального лечебного учреждения.
После визита к молодому человеку губернатор дал поручения по дальнейшей реабилитации Алексея Дудкина и распорядился предусмотреть необходимые мероприятия для того, чтобы сделать нормальную подъездную автодорогу к дому семьи Дудкиных. С такой просьбой обратилась к губернатору мама юноши.
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