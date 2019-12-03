Рязанский губернатор навестил студента, получившего тяжелую травму

РЯЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Губернатор Рязанской области Николай Любимов навестил получившего прошлой осенью серьезную травму головы студента первого курса педагогического колледжа Алексея Дудкина, сообщает во вторник облправительство.

Студент-первокурсник Рязанского педагогического колледжа Алексей Дудкин осенью прошлого года получил серьезную травму головы после тренировочного боксерского спарринга в общежитии. Ситуация, в которой оказался юноша, была сразу же взята Николаем Любимовым на личный контроль. Сейчас Алексей еще проходит реабилитацию. Во вторник, 3 декабря, губернатор приехал к нему домой, в село Ольхи Ухоловского района.

Николай Любимов пообщался с мамой Алексея – Еленой Александровной, которая рассказала главе области о состоянии здоровья сына и ходе восстановительного лечения. По ее словам, молодого человека курируют специалисты Сапожковского комплексного центра социального обслуживания населения и областное министерство здравоохранения. В течение 2019 года Алексей прошел несколько курсов реабилитации в НИИ "Неотложной детской хирургии и травматологии" департамента здравоохранения Москвы. Как рассказала мама молодого человека, есть положительная динамика в восстановлении двигательной активности рук, ног, речи, эмоций.

Из Рязанского областного фонда социальной поддержки населения семье Алексея было выделено 300 тысяч рублей, в 2019 году – приобретены кресло-коляска, туторы, предоставлены необходимые средства для ухода и реабилитации молодого человека.

Губернатор пожелал Алексею Дудкину скорейшего выздоровления и успехов в дальнейшей реабилитации.

"Ты настоящий мужчина! Молодец, что не ленишься, руки не опускаешь и дай бог, чтобы никогда не опускал. Удачи тебе во всем и здоровья!" – сказал Николай Любимов.

Глава региона передал для Алексея опорный вертикализатор, который был приобретен в соответствии с рекомендациями федерального лечебного учреждения.

После визита к молодому человеку губернатор дал поручения по дальнейшей реабилитации Алексея Дудкина и распорядился предусмотреть необходимые мероприятия для того, чтобы сделать нормальную подъездную автодорогу к дому семьи Дудкиных. С такой просьбой обратилась к губернатору мама юноши.