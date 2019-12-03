Демократы не смогли доказать нарушения Трампа, заявили в Белом доме

"По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель (комитета по разведке Адам - ред.) Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа. Этот отчет отражает не что иное, как их разочарования", — говорится в распространенном комментарии Гришэм.