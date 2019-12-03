Демократы не смогли доказать нарушения Трампа, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что доклад демократов по импичменту не содержит никаких доказательств неправомерных действий президента страны Дональда Трампа.
Ранее во вторник демократы палаты представителей США опубликовали доклад по итогам расследования в рамках импичмента.
"По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель (комитета по разведке Адам - ред.) Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа. Этот отчет отражает не что иное, как их разочарования", — говорится в распространенном комментарии Гришэм.