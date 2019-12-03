Рязанский губернатор рассказал о системе долговременного ухода

РЯЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Рязанская область стала одним из лучших регионов России в реализации федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на открытии нового отделения в Сапожковском комплексном центре социального обслуживания населения.

Новое отделение предназначено для дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Любимов осмотрел зал лечебной физкультуры, кабинет службы выдачи гражданам средств реабилитации, сенсорные комнаты, помещения для развивающих занятий, кинотеатр, арт-студию, музей "Истории Слова", где сотрудники местной школы искусств проводят лекции и мастер-классы.

"Особое внимание мы должны уделять людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым. Это социальная функция государства. Граждане, которым некому больше помогать, должны чувствовать нашу заботу. На это нацелен национальный проект "Демография", в котором активно участвует регион. Рязанская область – одна из лучших в России по реализации федерального проекта по созданию системы долговременного ухода. Такую высокую оценку наш регион получил недавно на коллегии Минтруда РФ, где рассматривались результаты работы пилотных субъектов", – сказал Любимов.

По его словам, такие комплексные центры, как Сапожковский, позволяют сделать доступным широкий спектр социальных услуг жителям небольших поселков и сельских населенных пунктов. Любимов отметил важность создания службы, где можно будет оперативно получать специальные технические средства реабилитации. Это позволяет существенно ускорить организацию жизненного пространства, сделать его комфортным для маломобильных граждан.

Глава региона поблагодарил коллектив учреждения за эффективную профессиональную работу и передал центру комплект книг, который содержит порядка 150 изданий художественной и научно-познавательной литературы.

Сапожковский комплексный центр соцобслуживания населения работает уже более 10 лет. Сегодня около 1000 жителей Сапожковского, Сараевского и Ухоловского районов получают в нем социальные услуги. С 2019 года центр включился в работу по созданию системы долговременного ухода. Рязанская область является одним из шести регионов России, успешно реализующих этот федеральный пилотный проект. В настоящее время в нем участвуют 9 муниципальных образований, в 2020 году система долговременного ухода будет внедрена на территории всей области.