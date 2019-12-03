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Рязанская область
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РИА Новости

Рязанский губернатор рассказал о системе долговременного ухода

22:49 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Рязанская область стала одним из лучших регионов России в реализации федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на открытии нового отделения в Сапожковском комплексном центре социального обслуживания населения.
Новое отделение предназначено для дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Любимов осмотрел зал лечебной физкультуры, кабинет службы выдачи гражданам средств реабилитации, сенсорные комнаты, помещения для развивающих занятий, кинотеатр, арт-студию, музей "Истории Слова", где сотрудники местной школы искусств проводят лекции и мастер-классы.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Особое внимание мы должны уделять людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым. Это социальная функция государства. Граждане, которым некому больше помогать, должны чувствовать нашу заботу. На это нацелен национальный проект "Демография", в котором активно участвует регион. Рязанская область – одна из лучших в России по реализации федерального проекта по созданию системы долговременного ухода. Такую высокую оценку наш регион получил недавно на коллегии Минтруда РФ, где рассматривались результаты работы пилотных субъектов", – сказал Любимов.
По его словам, такие комплексные центры, как Сапожковский, позволяют сделать доступным широкий спектр социальных услуг жителям небольших поселков и сельских населенных пунктов. Любимов отметил важность создания службы, где можно будет оперативно получать специальные технические средства реабилитации. Это позволяет существенно ускорить организацию жизненного пространства, сделать его комфортным для маломобильных граждан.
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Сапожковский комплексный центр соцобслуживания населения работает уже более 10 лет. Сегодня около 1000 жителей Сапожковского, Сараевского и Ухоловского районов получают в нем социальные услуги. С 2019 года центр включился в работу по созданию системы долговременного ухода. Рязанская область является одним из шести регионов России, успешно реализующих этот федеральный пилотный проект. В настоящее время в нем участвуют 9 муниципальных образований, в 2020 году система долговременного ухода будет внедрена на территории всей области.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРоссияРязанская областьОбщество
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