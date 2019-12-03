Появилось видео с ребенком, сбежавшим от отчима-убийцы в Татарстане

На кадрах видно, как раненый мальчик босиком и в одних трусах прибежал в круглосуточную пекарню, чтобы позвать на помощь. Сотрудники магазина вызвали скорую и попытались оказать ребенку первую помощь. Через некоторое время в помещении появились врачи. Мальчика забрали в больницу.