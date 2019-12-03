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РИА Новости

Появилось видео с ребенком, сбежавшим от отчима-убийцы в Татарстане

22:45 03.12.2019 (обновлено: 22:52 03.12.2019)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео спасения ребенка после тройного убийства в Татарстане: мужчина зарезал бывшую супругу, старшего пасынка и собственного сына. Ролик опубликовал телеканал "Россия 24".
На кадрах видно, как раненый мальчик босиком и в одних трусах прибежал в круглосуточную пекарню, чтобы позвать на помощь. Сотрудники магазина вызвали скорую и попытались оказать ребенку первую помощь. Через некоторое время в помещении появились врачи. Мальчика забрали в больницу.
Ранее стало известно, что в городе Менделеевске трижды судимый мужчина расправился с бывшей женой, 19-летним пасынком и двухлетним родным сыном. Спастись от пьяного отчима удалось только 12-летнему пасынку. Ребенок выпрыгнул из окна квартиры.
Позднее злоумышленника задержали. Им оказался 41-летний Айнур Харисов. Следствию он заявил, что совершил преступление из-за ревности. В момент нападения мужчина был пьян.
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МенделеевскТатарстанРоссияПроисшествия
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