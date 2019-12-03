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РИА Новости

Белгородский губернатор взял под контроль ситуацию со взрывом газа

22:43 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Евгений Савченко
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал в своем аккаунте в Instagram, что взял на контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме.
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.
"Провожу заседание оперативного штаба на месте обрушения жилого дома в Строителе Яковлевского округа. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуация под моим личным контролем", - говорится в сообщении губернатора.
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Обрушение дома в Белгородской областиЕвгений СавченкоБелгородская областьБелгородПроисшествия
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