Демократы обвинили Трампа в запугивании свидетелей

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Демократы в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинили его в запугивании свидетелей, говорится в обнародованном во вторник документе.

"Президент Трамп публично подвергал нападкам и угрозам свидетелей, которые вызвались подчиниться законным образом выданным повесткам и дать показания о ненадлежащем исполнении им обязанностей, давая основания для серьезных опасений о возможных нарушениях уголовного законодательства, призванного защищать свидетелей", - говорится в кратком изложении содержания документа на сайте комитета по разведке палаты представителей.

Опубликованный во вторник на сайте комитета документ насчитывает 300 страниц.

В частности, авторы доклада считают, что президент угрожал экс-послу на Украине Мари Йованович, и.о.посла на Украине Биллу Тейлору, экс-сотруднику Совета национальной безопасности Александру Виндману и бывшему советнику вице-президента США по Европе и Украине Дженнифер Уильямс. В дни слушаний Трамп публиковал твиты, где критиковал дающих показания.

"Это федеральное преступление… Нарушение этого закона может повлечь приговор по уголовной статье до 20 лет тюрьмы", - говорят авторы доклада.

Кроме того, они обвинили Трампа в неоднократных нападках на анонимного автора утечки о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что положило началу расследования в рамках процедуры импичмента. По мнению демократов, президент за два месяца более 100 раз публично "поставил под вопрос мотивы разоблачителя, высказывал сомнения в его точности и призывал других раскрыть личность разоблачителя".

"Еще более пугает то, что президент высказал угрозу в адрес разоблачителя и тех, кто предоставил ему информацию о нарушениях президента, допустив, высказав предположение, что им может грозить смертная казнь за измену", - сказано в документе.