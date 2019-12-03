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РИА Новости

Демократы обвинили Трампа в запугивании свидетелей

22:38 03.12.2019 (обновлено: 23:02 03.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Демократы в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинили его в запугивании свидетелей, говорится в обнародованном во вторник документе.
"Президент Трамп публично подвергал нападкам и угрозам свидетелей, которые вызвались подчиниться законным образом выданным повесткам и дать показания о ненадлежащем исполнении им обязанностей, давая основания для серьезных опасений о возможных нарушениях уголовного законодательства, призванного защищать свидетелей", - говорится в кратком изложении содержания документа на сайте комитета по разведке палаты представителей.
Опубликованный во вторник на сайте комитета документ насчитывает 300 страниц.
В частности, авторы доклада считают, что президент угрожал экс-послу на Украине Мари Йованович, и.о.посла на Украине Биллу Тейлору, экс-сотруднику Совета национальной безопасности Александру Виндману и бывшему советнику вице-президента США по Европе и Украине Дженнифер Уильямс. В дни слушаний Трамп публиковал твиты, где критиковал дающих показания.
"Это федеральное преступление… Нарушение этого закона может повлечь приговор по уголовной статье до 20 лет тюрьмы", - говорят авторы доклада.
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Кроме того, они обвинили Трампа в неоднократных нападках на анонимного автора утечки о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что положило началу расследования в рамках процедуры импичмента. По мнению демократов, президент за два месяца более 100 раз публично "поставил под вопрос мотивы разоблачителя, высказывал сомнения в его точности и призывал других раскрыть личность разоблачителя".
"Еще более пугает то, что президент высказал угрозу в адрес разоблачителя и тех, кто предоставил ему информацию о нарушениях президента, допустив, высказав предположение, что им может грозить смертная казнь за измену", - сказано в документе.
Демократы начали процесс импичмента против президента США Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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