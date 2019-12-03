США не достигли цели по остановке "Северного потока – 2", заявил Хейл

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США уверены, что смогли замедлить реализацию проекта "Северный поток – 2" дипломатическими средствами, но не смогли остановить его, заявил во вторник заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

"Мы использовали наши дипломатические средства, чтобы достичь цели по остановке этого проекта", - сказал Хейл на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Его спросили, удалось ли администрации достичь этой цели. "На данном этапе нам удалось замедлить его реализацию, но не остановить его", - сказал представитель госдепартамента.

По его словам, реализация "Северного потока –2" будет иметь "очень негативный эффект". "Это создаст еще один инструмент для Кремля в использовании энергетических ресурсов России для разделения Европы, дестабилизации и подрыва Украины", - сказал Хейл.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что США планируют добиться "окольными путями" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2". По данным газеты, ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.