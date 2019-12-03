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РИА Новости

США не достигли цели по остановке "Северного потока – 2", заявил Хейл

22:34 03.12.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США уверены, что смогли замедлить реализацию проекта "Северный поток – 2" дипломатическими средствами, но не смогли остановить его, заявил во вторник заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
"Мы использовали наши дипломатические средства, чтобы достичь цели по остановке этого проекта", - сказал Хейл на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Его спросили, удалось ли администрации достичь этой цели. "На данном этапе нам удалось замедлить его реализацию, но не остановить его", - сказал представитель госдепартамента.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Эксперт оценил эффект возможных санкций США по "Северному потоку — 2"
По его словам, реализация "Северного потока –2" будет иметь "очень негативный эффект". "Это создаст еще один инструмент для Кремля в использовании энергетических ресурсов России для разделения Европы, дестабилизации и подрыва Украины", - сказал Хейл.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что США планируют добиться "окольными путями" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2". По данным газеты, ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
1 декабря, 15:39
"Северному потоку-2" угрожает "новогодний трюк" от США, пишут СМИ
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток – 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
6410001
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Северный поток — 2Северный потокГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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