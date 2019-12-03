Демократы заявили, что Трамп препятствовал расследованию по импичменту

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Доклад демократов в комитете палаты представителей по разведке обвиняет президента США Дональда Трампа в воспрепятствовании расследованию по импичменту.
"Дональд Трамп - первый президент в истории США, который попытался полностью воспрепятствовать расследованию по импичменту, которое предприняла палата представителей в соответствии с разделом 1 Конституции, который наделяет палату исключительными полномочиями по импичменту. Он (Трамп — ред.) публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей по проведению расследования по импичменту", — говорится в докладе.
Обвинение в воспрепятствовании расследованию может быть использовано как дополнительное по отношению к основному обвинению, что Трамп требовал от властей Украины политических услуг в обмен на расследование против своего политического оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена.
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