Демократы заявили, что Трамп препятствовал расследованию по импичменту

"Дональд Трамп - первый президент в истории США, который попытался полностью воспрепятствовать расследованию по импичменту, которое предприняла палата представителей в соответствии с разделом 1 Конституции, который наделяет палату исключительными полномочиями по импичменту. Он (Трамп — ред.) публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей по проведению расследования по импичменту", — говорится в докладе.