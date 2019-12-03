Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Демократы обнародовали в конгрессе итоговый Дональду Трампу , в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США. обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту, в котором обвинили главу государства в подстрекании властейк вмешательству в будущие выборы в США.

"Президент Трамп, лично или действуя через агентов в и вне правительства США, подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания", — говорится в предисловии к докладу от имени главы комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа.

Кроме того, Трампа назвали первым президентом США, который пытался помешать расследованию по импичменту. Демократы напомнили, что палата представителей в соответствии с разделом 1 Конституции имеет исключительное право на такое расследование.

"Он (Трамп. — Прим. ред.) публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей по проведению расследования по импичменту", — говорится в докладе.

Отмечается, что Трамп также публично подвергал нападкам и угрозам свидетелей, которые давали показания о ненадлежащем исполнении им обязанностей. Авторы доклада заявили, что это дает основания для серьезных опасений о возможных нарушениях уголовного законодательства, призванного защищать свидетелей.

Опубликованный на сайте комитета по разведке документ насчитывает 300 страниц, однако, по словам авторов доклада, остаются вопросы без ответа.

"Наше расследование должно быть продолжено даже после того, как мы передадим наш доклад в комитет по юридическим делам", — говорится в документе.

Расследование дела об импичменте

Демократы начали процесс импичмента Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен организовать расследование против собственного политического противника Байдена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.