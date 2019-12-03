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РИА Новости

Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео

21:58 03.12.2019 (обновлено: 22:05 03.12.2019)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Момент частичного обрушения жилого дома под Белгородом сняли на видео. Ролик опубликовал "Пятый канал".
На кадрах видно, как обрушился балкон третьего этажа и стена, расположенная выше.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Они разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.
Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажном жилом доме на улице Южная в поселке Яковлево Белгородской области. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали пять человек. Двоих госпитализировали с ожогами.
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Обрушение дома в Белгородской областиМЧС РФБелгородская областьПроисшествия
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