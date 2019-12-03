Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Момент частичного обрушения жилого дома под Момент частичного обрушения жилого дома под Белгородом сняли на видео. Ролик опубликовал " Пятый канал ".

На кадрах видно, как обрушился балкон третьего этажа и стена, расположенная выше.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Они разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.