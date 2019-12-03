Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Момент частичного обрушения жилого дома под Белгородом сняли на видео. Ролик опубликовал "Пятый канал".
На кадрах видно, как обрушился балкон третьего этажа и стена, расположенная выше.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Они разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.
Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажном жилом доме на улице Южная в поселке Яковлево Белгородской области. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали пять человек. Двоих госпитализировали с ожогами.
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