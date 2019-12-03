Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T22:18+0300
https://ria.ru/20191203/1561933805.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151731/64/1517316401_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2557531d6df482047e2bc7c92022691c.jpg
РИА Новости

Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину

21:57 03.12.2019 (обновлено: 22:18 03.12.2019)
3969
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Задержанный в США за попытку обойти санкции россиянин Олег Никитин не признал вину в "мошенничестве и отмывании средства", сообщает посольство РФ на своей странице в Facebook.

"Дипломаты посольства находятся на связи с О.В.Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе штата Джорджия по обвинению в "мошенничестве и отмывании денежных средств", - говорится в сообщении.

Дипмиссия добавляет, что с момента ареста россиянина местными властями в сентябре также поддерживается постоянная связь с его родственниками и адвокатом. Дипломаты оказывают Никитину необходимое консульско-правовое содействие.
Гражданин России Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина США, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
Никитин, которому, по информации обвинения, принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения.
Как сообщил минюст, Никитин и еще двое фигурантов дела (граждане Италии) были арестованы в Саванне (штат Джорджия) и ожидают суда.
Акция протеста в Барселоне
23 ноября, 17:25
В Испании задержан россиянин по делу о "шпионаже", пишут СМИ
771182
Обсудить 2
Посольство РФ в СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Строительство газопровода Северный поток-2
США не достигли цели по остановке "Северного потока – 2", заявил Хейл
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган рассказал о встрече "четверки" по Сирии в Лондоне
Донбасс во время боевых действий
Офис Зеленского одобрил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко
В Германии задержали фигуранта украинского "газового дела", пишут СМИ
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
В Белгороде из дома, где взорвался газ, эвакуировали 18 жильцов
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
В кнессете Израиля не договорились о правительстве нацединства
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Президент США Дональд Трамп
Демократы заявили, что Трамп препятствовал расследованию по импичменту
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
В МИД опровергли сообщения о расширении "нормандского формата"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
23:52Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
23:47В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка
23:23Число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области увеличилось
Лента новостейМолния