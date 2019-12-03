Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Задержанный в США за попытку обойти санкции россиянин Олег Никитин не признал вину в "мошенничестве и отмывании средства", сообщает Задержанный в США за попытку обойти санкции россиянин Олег Никитин не признал вину в "мошенничестве и отмывании средства", сообщает посольство РФ на своей странице в Facebook

"Дипломаты посольства находятся на связи с О.В.Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе штата Джорджия по обвинению в "мошенничестве и отмывании денежных средств", - говорится в сообщении.

Дипмиссия добавляет, что с момента ареста россиянина местными властями в сентябре также поддерживается постоянная связь с его родственниками и адвокатом. Дипломаты оказывают Никитину необходимое консульско-правовое содействие.

Гражданин России Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина США, сообщило во вторник американское министерство юстиции.

Никитин, которому, по информации обвинения, принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения.