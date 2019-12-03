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РИА Новости

Под завалами жилого дома под Белгородом может находиться человек

21:56 03.12.2019 (обновлено: 22:12 03.12.2019)
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© пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской областиСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще один человек может находиться под завалами дома под Белгородом, в котором обрушилась стена из-за взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Южная пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Вчера, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
"Под завалами может быть еще один человек, его ищут", - сказал собеседник.
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Обрушение дома в Белгородской областиМЧС РФБелгородПроисшествия
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