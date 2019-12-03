Под завалами жилого дома под Белгородом может находиться человек

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще один человек может находиться под завалами дома под Белгородом, в котором обрушилась стена из-за взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Южная пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.
"Под завалами может быть еще один человек, его ищут", - сказал собеседник.