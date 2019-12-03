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РИА Новости

СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме под Белгородом

21:54 03.12.2019 (обновлено: 22:06 03.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту хлопка газа в многоквартирном 4-этажном доме под Белгородом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Южная пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи.
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"Начата доследственная проверка, после завалов следователи приступят к осмотру места происшествия", - сказала Козырева.
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Обрушение дома в Белгородской областиСледственный комитет РФРоссияБелгородПроисшествия
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