СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме под Белгородом

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту хлопка газа в многоквартирном 4-этажном доме под Белгородом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Южная пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи.
"Начата доследственная проверка, после завалов следователи приступят к осмотру места происшествия", - сказала Козырева.