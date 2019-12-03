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РИА Новости

В Белгороде из дома, где взорвался газ, эвакуировали 18 жильцов

21:51 03.12.2019 (обновлено: 22:07 03.12.2019)
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© Фото : фото очевидцаОбрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
© Фото : фото очевидца
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Восемнадцать человек эвакуировали после взрыва в многоэтажном доме в Белгородской области, в обрушившейся части дома были прописаны, по предварительным данным, 24 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Взрыв бытового газа произошел в 4-этажном жилом доме в Белгородской области, на улице Южная в поселке Яковлево. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 4 человека, МЧС сообщает об одном пострадавшем.
"Восемнадцать человек были оперативно эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам предварительно в жилом доме были прописаны 24 человека.
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
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