В Белгороде из дома, где взорвался газ, эвакуировали 18 жильцов

Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019

© Фото : фото очевидца Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Восемнадцать человек эвакуировали после взрыва в многоэтажном доме в Восемнадцать человек эвакуировали после взрыва в многоэтажном доме в Белгородской области , в обрушившейся части дома были прописаны, по предварительным данным, 24 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв бытового газа произошел в 4-этажном жилом доме в Белгородской области, на улице Южная в поселке Яковлево. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 4 человека, МЧС сообщает об одном пострадавшем.

"Восемнадцать человек были оперативно эвакуированы", - сказал собеседник агентства.