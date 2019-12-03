Рябков рассказал, какой отдых для него является идеальным

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что идеальным отдыхом для него являются долгие поездки на любимом автомобиле.
"Мой идеальный вид отдыха — это сесть за руль любимого автомобиля и ехать безостановочно куда глаза глядят, останавливаясь там, где понравится и где хочется побыть. Я это периодически практикую", - сказал Рябков в интервью ПИР-Центру.
"Однажды я проехал за рулем почти 1000 километров в один конец, пробыл в определенном месте полтора часа и тут же поехал назад. Суммарно получилось 22 часа с остановкой на заправки", - рассказал дипломат.
Он поделился, что испытывает наслаждение от такого времяпрепровождения.
"Здорово, когда под колесами дорога, за окном пейзаж меняется как в калейдоскопе, в машине музыка, над тобой ничего не довлеет", - сказал он.