Из-под завалов дома под Белгородом достали женщину

Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали люди. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.