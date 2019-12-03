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РИА Новости

Из-под завалов дома под Белгородом достали женщину

21:42 03.12.2019 (обновлено: 22:14 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме под Белгородом выросло до пяти, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Вчера, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали люди. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.
"Пятеро пострадавших, из них один в тяжелом состоянии", - сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Ольга Моисейкина. По ее словам, прокуратура начала проверку по факту случившегося.
В МЧС РФ также сообщили, что число пострадавших выросло до пяти: из-под завалов извлекли женщину.
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Обрушение дома в Белгородской областиМЧС РФБелгородская областьРоссияБелгородПроисшествия
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