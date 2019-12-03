Из-под завалов дома под Белгородом достали женщину

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме под Белгородом выросло до пяти, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Информация о происшествии в поселке Яковлево под Белгородом поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали люди. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.
"Пятеро пострадавших, из них один в тяжелом состоянии", - сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Ольга Моисейкина. По ее словам, прокуратура начала проверку по факту случившегося.
В МЧС РФ также сообщили, что число пострадавших выросло до пяти: из-под завалов извлекли женщину.
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