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РИА Новости

СФ назначил дату рассмотрения закона об электронных трудовых книжках

21:12 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Совфед планирует рассмотреть закон об электронных трудовых книжках 11 декабря, сенаторы поддержат документ, сказал РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
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"Наш комитет дал положительное заключение на закон, сохранность данных на электронных трудовых книжках выше, чем на бумажных, которые могут быть утрачены", - сказал сенатор.
По его словам, "Совфед планирует рассмотреть документ 11 декабря".
Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление. Остальным книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.
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201006
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