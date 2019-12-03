Россия надеется на благоразумие Турции и ПНС Ливии, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

"Рассчитываем, что стороны, подписавшие упомянутые меморандумы, проявят политическое благоразумие и будут воздерживаться от шагов, способных еще больше обострить и без того непростую обстановку в Ливии и в целом в Средиземноморье", - цитирует Захарову сайт МИД РФ.

Она отметила, что появление меморандума о сотрудничестве в области безопасности "дало основание для утверждений о попытках Турции легализовать свою военную поддержку правительства в Триполи в его противостоянии с Ливийской национальной армией Хафтара, в том числе путем открытого нарушения оружейного эмбарго".

"В свою очередь, спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гассан Саляме высказал на днях предположение, что документ может сорвать подготовку международной встречи по проблематике ливийского урегулирования в Берлине, запланированной на конец этого года", - заявила Захарова.