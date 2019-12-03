Россия надеется на благоразумие Турции и ПНС Ливии, заявила Захарова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия рассчитывает на благоразумие Турции и Правительства национального согласия Ливии, подписавших меморандумы о разграничении морских зон и о сотрудничестве в области безопасности, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что стороны, подписавшие упомянутые меморандумы, проявят политическое благоразумие и будут воздерживаться от шагов, способных еще больше обострить и без того непростую обстановку в Ливии и в целом в Средиземноморье", - цитирует Захарову сайт МИД РФ.
Она отметила, что появление меморандума о сотрудничестве в области безопасности "дало основание для утверждений о попытках Турции легализовать свою военную поддержку правительства в Триполи в его противостоянии с Ливийской национальной армией Хафтара, в том числе путем открытого нарушения оружейного эмбарго".
"В свою очередь, спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гассан Саляме высказал на днях предположение, что документ может сорвать подготовку международной встречи по проблематике ливийского урегулирования в Берлине, запланированной на конец этого года", - заявила Захарова.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.