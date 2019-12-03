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РИА Новости

США должны ООН $491 миллион, заявил представитель генсека

21:02 03.12.2019 (обновлено: 21:03 03.12.2019)
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
ООН, 3 дек – РИА Новости. США все еще должны уплатить 491 миллион долларов в бюджет ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
В октябре генсек ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты всемирной ООН. Организация была вынуждена даже пойти на сокращение определенных видов деятельности и переход к экономному режиму действия штаб-квартиры в Нью-Йорке.
"Соединенным Штатам осталось заплатить 491 миллион", - сказал Дюжаррик.
Ранее он заявлял, что США внесли в бюджет ООН за прошедшие недели около 563 миллионов долларов. Последний транш был произведен 25 ноября и составил 300 миллионов долларов, добавил он.
В октябре помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией. По его словам, США должны были 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет.
Общая задолженность по регулярному бюджету составляла 1,385 миллиарда долларов, отметил он. При этом он уточнял тогда, что 97% от этой суммы задолжали семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
20 ноября, 21:36
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Стефан ДюжаррикООНСШАВ мире
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