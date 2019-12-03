Проект "Россия – моя история" преодолел отметку в 10 млн посетителей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Проект, включающий в себя уникальные выставки, приобрел новый формат и принял 10-миллионного посетителя.
Экспозиции "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история. 1945‒2017", "Россия, устремленная в будущее" легли в основу мультимедийных музеев новой формации – исторических парков "Россия – моя история".
За 6 лет развития цикла с учетом выездных и передвижных выставок, а также открытых исторический парков было создано в общей сложности 44 масштабных проекта, аудитория которых измеряется миллионами посетителей.
"Команда проекта "Россия ‒ моя история" никогда не боялась экспериментировать с форматами. Мы рассказывали историю как языком мультимедиа, так и языком живописи. Главный критерий – донести до людей нашу историю так, чтобы она нашла отклик в сердцах людей во всех уголках страны", – рассказал директор Ассоциации исторических парков "Россия ‒ моя история" Иван Есин.
По его словам, такой внушительный показатель ‒ 10 миллионов посетителей ‒ говорит о том, что людям важно и интересно узнавать свою историю.