Проект "Россия – моя история" преодолел отметку в 10 млн посетителей

"Команда проекта "Россия ‒ моя история" никогда не боялась экспериментировать с форматами. Мы рассказывали историю как языком мультимедиа, так и языком живописи. Главный критерий – донести до людей нашу историю так, чтобы она нашла отклик в сердцах людей во всех уголках страны", – рассказал директор Ассоциации исторических парков "Россия ‒ моя история" Иван Есин.